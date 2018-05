Gosti kraljevskog vjenčanja prodaju svoje poklone na internetu

Devet torbica sa poklonima koji su gosti na vjenčanju princa Harija i Megan Markl dobijali za uspomenu našle su se na internet aukciji na sajtu I-bej.

Neke su već premašile cijenu od 1.000 funti, odnosno 1.100 evra, prenosi Bi-Bi-Si.

Svi gosti pozvani na vjenčanje u zamku Vindzor, koji su ostali izvan kapele, dobili su poklone. Ukupno ih je podijeljeno 2.640.

Među poklonima i suvenirima koji su se u njima nalazili bile su flašica vode, čokoladni novčić, magnet za frižider, bedž i vaučer za prodavnicu sa poklonima u zamku Vindzor.

Međutim, 600 gostiju koji su prisustvovali ceremoniji u kapeli, među kojima su bile i poznate ličnosti poput Dejvida i Viktorije Bekam, Opre Vinfri i Džordža i Amal Kluni, nisu dobili ove torbice.

A lovely touch for the guests in the Castle for todays’s #RoyalWedding, complete with water and a huge Harry and Meghan chocolate coin. pic.twitter.com/lODWk7fN3o