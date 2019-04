Greška iz "Igre prijestola" koju su primijetili samo najzagriženiji fanovi

Da se greške mogu potkrasti baš svima dokazuje upravo ovaj propust iz "Igre prijestola", planetarno popularne serije u koju su uložene stotine miliona dolara.

Naime, obožavaoci ove hit serije uočili su da jedna od glavnih junakinja, Deneris Targarjen, koju glumi Emilija Klark, u istoj sceni prilikom dolaska u Winterfell ima dvije različite frizure.

Na prvoj fotografiji mogu se vidjeti njene tradicionalne polupodignute pletenice od kojih svaka označava po jednu pobjedu u bici, što je objašnjeno još u prvoj sezoni ove serije.

Na drugoj slici se takođe vide pletenice, ali ovaj put upletene u punđu, frizuru kakvu su obično nosile Sersei Lanister ili Sansa Stark.

Iako su oni koji su uočili grešku odmah pomislili da je riječ o zabuni frizera na setu, neki obožavaoci već pokušavaju da odgonetnu da li postoji skrivena poruka iza ove neobjašnjene promjene.

Dany is wearing different wigs during her arrival in Winterfell #GameOfThrones pic.twitter.com/2V1ve0fnfk