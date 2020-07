Greškom postala milionerka - na dan

Zamislite da se probudite jednog jutra, a vaš saldo na kreditnoj kartici se poveća za nekoliko miliona! Upravo to se nedavno desilo Džesiki Tim, iz jedne australijske kompanije.

Ona je dobila povrat novca za otkazani let od avio-kompanije Katar ervejz u iznosu do 19,6 miliona dolara (28 miliona australijskih dolara). Riječ je bilo o letu u biznis klasi od Džakarte do Londona koji je otkazan zbog virusa korona.

Džesika je očekivala da će joj nadoknaditi troškove u iznosu oko 2.800 dolara. Umjesto toga, dobila je 19,6 miliona dolara.

Ovo može izgledati kao bizarna suma za povraćaj novca kada karta košta samo oko 2.800 dolara. Ali iznos nije bio sasvim slučajnost. Kako je prvi let na ovoj karti bio iz Džkarte, ona je prvobitno plaćena u rupiji.

Kada se pretvori ta suma, to je bilo 28,179,000 rupija.

Čini se da je negdje tokom procesa greškom citiran/ukucan iznos u indonezijskoj rupiji. Srećom po Katar ervejz, greška je brzo primijećena i ispravljena već sljedećeg dana.

Greške zbog konverzije valuta su čest problem sa povratom novca. S tim što je neke kompanije plate baš skupo.

Zbog toga su mnoge avio-kompanije uvele posebne smjernice kako da se unaprijed otkriju potencijalne greške. Do sada se pokazalo da je najčešći njihov uzrok, ljudski faktor.

(Telegraf.rs)