Hit snimak Korejca koji govori srpski (VIDEO)

Jedan Korejac opčinjen je Srbijom i Srbima.

Na TikToku redovno objavljuje snimke na kojima iznosi utiske i to čini na solidnom srpskom jeziku!

Dovoljno je pogledati naslove njegovih objava, poput "Zašto volim Srbe" ili "Srbi su prijatan narod" ili "Baš Srbe volim"...

Posebno zanimljiv je video na kome on objašnjava razliku između odlaska na kafu u Koreji i u Srbiji.

"Bilo mi je mnogo kulturni šok, kada Srbi idu u kafić da razgovaraju. Zato što mi Korejci idemo u kafić da pijemo kafu. Kada kažemo, 'Ej, ajmo na kafu', u Koreji znači da idemo u kafić pa onda donesemo kafu i onda to je to. Znači, baš pijemo kafu", objašnjava on i nastavlja:

"Ali u Srbiji, Srbi idu u kafić, pa onda piju kafu, posle toga razgovaraju, pet sata ili šest sata. Ludost"!

I dalje je u nevjerici da Srbi tako mnogo vremena mogu da provedu u priči.

"Bilo mi je mnogo kulturni šok da Srbi mogu da razgovaraju tako mnogo. Oni razgovaraju kao 'Jao, vreme je lepo', 'Jao, vreme je loše', takve stvari. Ali mi Korejci kažemo baš praktične stvari. Na primer, 'Jao, šta mislite o ekonomskoj situaciji?' Takve stvari. Baš strašno. Ali, Srbi kažu baš dnevne stvari. Tako da mislim da je lepo, to znači da Srbi uživaju u životu", prenosi Kurir,

