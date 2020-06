Hit snimak: Nacionalna garda zaplesala sa demonstrantima

Iako je povod za masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su se proširili i na mnoge druge gradove u svijetu, jezivo ubistvo nenaoružanog Afroamerikanca Džordža Flojda koji je izdahnuo pod policijskim koljenom Dereka Šovina 25. maja, u moru gnjeva, nezadovoljstva i nasilja ipak se nađe i nešto lijepo.

Naime, na protestima održanim sedmi dan zaredom u Džordžiji u saveznoj državi Atlanta, pripadnici Nacionalne garde zaplesali su s demonstrantima uz planetarno polularnu pjesmu "Makarena" Los Del Ria. Video snimak, koji se brzinom svjetlosti proširio društvenim mrežama i pokazao drugu stranu protesta, nastao je u četvrtak u večernjim satima.

Prema pisanju američkih medija, taman kada je policijski čas trebalo da stupi na snagu, nešto prije 21 sat po lokalnom vremenu, jedna demonstrantkinja je iznijela zvučnik i pustila muziku te su okupljeni zaplesali "ča-ča-ča" i "šafl" ples. Potom i uz čuvenu "Makarenu".

Međutim, ono što zasigurno niko od demonstranata nije očekivao jeste da će im se pridružiti Nacionalna garda koja je poslata da spriječi eskalaciju sukoba na protestima. Uniformisani muškarci i žene sa osmjesima na licima zaplesali su uz dobro poznate korake hita i tako pobrali simpatije okupljenih, prenosi "Blic.rs".

Incredible moment in Downtown #Atlanta as the @GeorgiaGuard dances the Macarena with protestors during a peaceful protest. @cbs46 pic.twitter.com/KLdgZXZZjY