Hitlerov sat prodat na aukciji u SAD za 1,1 milion dolara

Sat koji je pripadao nacističkom lideru Adolfu Hitleru prodat je za 1,1 milion dolara na aukciji u Americi.

Sat marke "Huber" prodat je anonimnom kupcu, a na njemu su urezani svastika i inicijali AH, prenio je BBC.

Jevrejski lideri iz cijelog sveta su i prije prodaje osudili aukciju u "Aleksender Historikal Okšns" u američkoj državi Merilend.

Međutim, aukcijska kuća, koja je ranije prodala nacističke memorabilije, rekla je njemačkim medijima da im je cilj da sačuvaju istoriju.

Nacistički vođa Adolf Hitler je bio na čelu Njemačke od 1933. do 1945. godine, i u tom periodu je naredio sistematsko istrebljenje 11 miliona ljudi, od kojih je šest miliona Jevreja.

U katalogu pred aukciju navodi se da je Hitler dobio sat na poklon najvjerovatnije za rođendan 1933, u godini kada je postao kancelar Njemačke.

Dodaje se da su se sata domogli francuskih vojnici, kada su upali u Berghof, Hitlerovo planinsko odmaralište, u maju 1945. godine.

U ostalim predmetima na aukciji pojavila se i haljina koja je pripadala Hitlerovoj ženi Evi Braun, zatim, fotografije nacističkih zvaničnika i žuta odjeća sa Davidovom zvijezdom, namijenjena Jevrejima.

U otvorenom pismu koje je potpisalo 34 jevrejskih lidera, navodi se da je prodaja "odvratna" i pozvala je da se nacistički predmeti povuku sa aukcije.

Hitler's gold watch, which went missing for decades, has been authenticated and will be heading to auction. Alexander Historical Auctions will be listing it for $1.6 million U.S. - and suggests it could go for ten times that amount. https://t.co/13euzDlqtB