Holanđanin "krpi" puteve sadeći cvijeće

Stanovnik Brisela Anton Šurmans odlučio je da na originalan način skrene pažnju gradskim vlastima na loše saobraćajnice - u rupe u asfaltu počeo je da sadi cvijeće.

Šurmans, Holanđanin koji živi u Briselu, sadi cvijeće u rupama na tamošnjim putevima kako bi ukazao na "žalosno stanje kolovoza u belgijskom glavnom gradu".

Opremljen torbom punom cvijeća, zemljom za sađenje i plastičnom kanticom za zalivanje, Anton hoda gradom i sadi cvijeće u svakoj rupi na koju naiđe, ponekad prkoseći i gustom saobraćaju.

"Pješaci, biciklisti, vozači.. svima smetaju te rupe", kaže dvadesetdevetogodišnji Šurmans.

The #flowers of @AntonSchuurmans have crossed the ocean with @WBNG12News! Misschien is het tijd om het repareren van putten een prioriteit te maken @rbc_bhg @VilleBruxelles @StadBrussel?De gevaarlijke situatie in Arenbergstraat is toch al opgelost,#thanks! pic.twitter.com/iQ1GJ0wbEw