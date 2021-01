Horoskop za 2021: Sukob starih problema s godinom napretka

Godine 2021. zvijezde će biti u znaku Saturna. Ova planeta pomaže da se dobro nosimo s teškim situacijama - nečim što nam može dobro doći nakon protekle godine. Pod uticajem Saturna će 2021. godina biti godina strukture, zakona, savjesti, ustrajnosti i odgovornosti. Međutim, Saturn nije sam, u novoj godini pridružuje mu se i planeta Jupiter. Kralj planeta promoviše bogatstvo te podržava Saturn. Uz to, Jupiter donosi optimizam, samopouzdanje i rast. Jupiter se takođe smatra srećnom planetom.

Iako zvijezde predviđaju dobra vremena koja slijede, neke stvari možda neće biti povoljne i takođe biće izvan vaše kontrole. Na djelu je sukob između starog i novog, između napretka i zadržavanja postojećeg stanja. Posebno će biti značajna prva dva mjeseca 2021, u kojima će se otvoriti neke teme koje će biti značajne za preostali dio godine.

Jupiter i Saturn u Vodoliji na globalnom nivou simbolišu inovacije, nove tehnologije, jednakost, povezanost, humanost, ljudska prava te otvorenost prema novim trendovima. I dok planete u Vodoliji traže inovacije i progres, Uran u Biku se trudi zadržati tradicionalne i konvencionalne vrijednosti. Uran će unijeti velike promjene i nova događanja u područjima koja su vezana za novac, valutu, hranu i prehranu, u tržištu nekretnina.

OVAN

Ovnove očekuje dobar početak 2021. godine jer bi za njih, prema astrološkim predviđanjima, januar trebalo da bude miran mjesec. Prve probleme stvoriće vam - prijatelji. Nova godina biće period testiranja prijateljstava i međuljudskih odnosa. Nemojte se iznenaditi ako neka prijateljstva u koja ste vjerovali naglo puknu. To samo znači da su odavno na klimavim nogama.

Početkom proljeća mogu se pojaviti mnoge nove stvari koje će u Ovnu izazvati negativnu reakciju.

Druga polovina godine za Ovna biće mirnija i odmjerenija. Očekuju se velike i uglavnom povoljne promjene u ljubavnoj sferi, posebno za samce. Godine 2021. morate preuzeti inicijativu u svoje ruke - upoznati nove ljude, nazvati stare i uspostaviti kontakt. Ne udaljavajte se od ljudi.

BIK

Za Bikove će 2021. godina biti u znaku snažne želje za profesionalnim razvojem. Ne zanimaju vas okolnosti koje su možda protiv vas, potencijalne prepreke i sve ostalo što može stati na put u vašem naumu. Bićete odlučniji nego ikad, željni profesionalnog uspjeha i priznanja za svoj rad i trud koji u njega ulažete. Za to ćete u 2021. ići glavom kroz zid ako zatreba i spremni ste pomicati planine da biste napokon postigli uspjeh o kojem sanjate te za koji vrijedno radite.

Astrolozi savjetuju Biku da svoj dom učini mjestom moći, održavajući ga čistim i urednim.

Biće lakše raditi i donositi odluke u kućnoj atmosferi. Čak će i ljubavni sastanci kod kuće biti uspješniji. Godina Bika je vrlo dobra za posao. Treba započeti s ispravnim dizajnom radnog mjesta.

BLIZANCI

Nakon januara koji će za sve pripadnike znaka biti svojevrsni mjesec introspekcije koja im je i te kako potrebna nakon zbunjujuće i nestabilne 2020. godine, februar donosi prve prilike za ostvarivanje zamišljenih ciljeva.

Blizanci koji se bave kreativnim poslovima najviše će profitirati jer će zbog povoljnih položaja planeta biti puno realniji nego inače, s obje noge na zemlji i spremni na donošenje konkretnih i kvalitetnih odluka. Imaćete puno energije na samom početku godine i maksimalno je iskoristite. 2021. godine zvijezde i planete pomoći će ljudima ovog znaka da pronađu nove hobije, novi posao, da potpuno promijene svoj život i ciljeve te isprave put kojim treba da idu do sreće i uspjeha.

Biće to sudbonosnih 12 mjeseci u kojima će Blizanci moći transformisati sebe i sve oko sebe. Ako ne težite ovome, to će se svakako i dalje događati, ali rezultat možda neće biti tako ugodan. Astrolozi savjetuju da ne gubite kontrolu i ne odustajete. Stiže vrijeme kada će sve biti kako Blizanci žele.

RAK

Za Rakove će 2021. biti godina promjena. Pripadnici ovog znaka često se teško nose s njima, ali naposlijetku im se uspiju prilagoditi i izvući najbolje iz njih. Zapamtite da i naoko negativna promjena zapravo može biti dobra za vas, iako se u početku tako ne čini. S jedne strane željni ste ih, a s druge ih se pribojavate, ali nema novih prilika bez promjena i stoga ih prihvatite bez oklijevanja. One bi vas u 2021. godini mogle dočekati na poslovnom planu. Intenzivan poslovni period očekuje vas u martu i aprilu. Neka vas ne iznenadi količina stresa pod kojom biste se mogli naći. Na ljeto i u jesen sreća će dolaziti i odlaziti, ali jedno će ostati nepromijenjeno - intuitivni njuh Raka. Ti će ljudi trebati naučiti da čuju sebe, jer će im svemir dati snažnu intuiciju.

Od početka do samog kraja godine unutrašnji glas pomoći će u teškim vremenima. Posljednjih nekoliko mjeseci za Rakove je bolje da se posvete porodici.

LAV

Za Lavove bi nova godina uglavnom trebalo da bude mirna i stabilna. U 2021. godini očekuje vas mnogo više uspona, a padovi bi trebalo da budu vrlo blagi, podnošljivi i brzo ćete se od njih oporaviti, baš kako i priliči jednom od najjačih horoskopskih znakova. Na poslovnom planu ne očekuje vas puno stresnih perioda. Nazire se jako mala kriza već na samom početku godine, krajem januara, ali bez problema ćete se iz nje izvući ako ostanete mirni i diplomatski komunicirate s nadređenima.

Nakon tog perioda osjetićete nalet energije i motivacije. Postaćete kreativniji, progresivniji, zainteresovaniji za svoj posao.

Astrolozi savjetuju da Lavovi treba da pamte samo sve najbolje, kako bi pozitivne misli zagrijale dušu. Relativno miran i povoljan period biće od jula do novembra.

U ostatku vremena Lav bi trebalo pomno da prati svoju dobrobit jer se problemi mogu pojaviti u pozadini prekomjernog rada i briga. Briga o zdravlju pomoći će vam da ostanete jaki. Korisno je i češće se sjetiti potrebe za odmorom.

DJEVICA

Djevicama se smiješi godina rasta i poboljšanja, ali i brojnih obaveza koje bi vas mogle poprilično umoriti. U 2021. očekujte nova dodatna zaduženja i zadatke na poslu koji će zahtijevati veliku dozu vaše predanosti i odgovornosti. Kao i obično, prihvatićete ih bez razmišljanja i poželjeti sve odraditi sami.

Međutim, vrijeme je da naučite delegirati i oslanjati se na druge u trenutku kada vam je potrebna pomoć jer postoji mogućnost da "izgorite" u želji da sve bude savršeno. U proljeće i ljeto se ne očekuju velike promjene, ali Djevice mogu same inicirati promjene u ovo vrijeme - na primjer, promijeniti svoj položaj u perspektivniji, popraviti kuću ili otići na put. Jesen i kraj godine biće vrlo važno vrijeme u kojem treba da ostanete sabrani i odgovorni.

VAGA

Godina iza nas sve nas je prisilila da se preispitamo i više oslanjamo na druge ljude, a za Vage će se taj trend nastaviti i u 2021. godini. U narednim mjesecima moraćete učiti na greškama koje ste napravili u prošlosti i pronaći način da bez žaljenja gledate u budućnost.

Za to će vam trebati podrška bližnjih. Sve vaše veze, porodične, prijateljske i romantične, imaće veliki uticaj na vas u novoj godini. Više nego ikad biće vam potreban oslonac ljudi kojima vjerujete i koji su vam dokazali da su uvijek tu za vas. Najpovoljnije vrijeme za posao za ljude ovog znaka mogu se smatrati april, maj, avgust i septembar. Tokom ovih mjeseci možete otvoriti novo preduzeće ili obaviti velike kupovine.

Na samom početku i na kraju godine korisno je uključiti se u trening, stičući nove vještine. Aktivni protoci informacija pomoći će Vagi da postane pametnija.

ŠKORPIJA

Ako već dugo čekate priliku da napravite velike promjene, onda je 2021. godina ta koja će vam upravo to omogućiti. To se prije svega odnosi na promjene vezane za vaš privatni život jer je upravo on u fokusu kroz gotovo cijelu godinu.

Od januara do maja planete će imati posebno jak uticaj na vaš sektor komunikacije i misaonih procesa. Škorpije će se zato osjećati spremno za borbu s apsolutno svime što im stane na put. Pozitivna energija najviše će dotaknuti vaš porodični život. Neki stari problemi koji su vam možda stvarali neugodnost napokon će se rješavati jer ćete imati jaku potrebu za suočavanjem i organizovanjem svog života.

Usamljenim Škorpijama bolje je fokusirati se na posao, a ljubav će se pojaviti sama od sebe. Samo treba prethodno da provjerite kompatibilnost kako se ne biste razočarali. U ovih 12 mjeseci najbolje je da ne gubite vrijeme pokušavajući ugoditi nekome. Uopšteno 2021. biće vrlo produktivna i korisna za Škorpije.

STRIJELAC

Strijelci u 2021. godinu ulaze pozitivni i odlučni. Prošla godina možda vas je zaustavila u vašim naumima, ali zbog toga niste izgubili samopouzdanje. Spuštanje očekivanja nije u prirodi Strijelaca, pa tako ni sada nećete odustati od svojih planova.

U prvoj polovini godine bićete spremni na sve, uključujući i velike projekte. Neće vam nedostajati novih ideja, a kamoli želja da ideju pretvorite u nešto konkretno i profitabilno. Dosta vam je stajanja na jednom mjestu. Vaša potreba da rastete i opet proširite krila biće sve veća i jača. U toj želji da sve isprobate, sve napravite i živite život punim plućima kao nekad može se pojaviti potencijalni problem.

U avgustu bi trebalo da prestanete da rizikujete i da se ponašate nepromišljeno. Krajem ljeta i jeseni Strijelci će se suočiti s finansijskim previranjima. Zvijezde će postati nepredvidive pa će energija vrlo brzo iscuriti.

JARAC

I Jarčevi će 2021. godinu započeti s preispitivanjem, ali to za njih nije ništa novo jer ne izbjegavaju pogledati u sebe kad osjete da je vrijeme za to. Planete su ovaj put na vašoj strani i pomoći će vam da saberete misli.

Preispitivaćete sve aspekte svog života, s fokusom na vlastiti identitet. Niste još sigurni u kojem smjeru želite krenuti sa svojim životom, ali sigurni ste da je vrijeme da uzmete u obzir vlastite želje i potrebe. Nemojte biti previše strogi prema sebi, onako kako samo Jarčevi to znaju. U vama će se stvoriti potreba za sigurnošću i utjehom, a u potragu za stvarima koje vam trebaju bacićete se s osjećajem samopouzdanja. Uopšteno, ovo će biti vrlo povoljna godina, pogotovo ako se ne držite prošlosti i brinete o svom zdravlju. Ne treba se zamarati prošlim greškama i analizirati stare greške. Bolje je biti optimističan i jednostavno ne reagovati na tuđe kritike.

U drugoj polovini godine možete očekivati ​​ugodna iznenađenja.

VODOLIJA

Vodolije će kroz 2021. godinu voditi Jupiter koji im jednostavno neće dati da se smire. Odmah u januaru započinje vaš period ličnog razvoja i rasta. Posljednji mjeseci 2020. godine poprilično su vas iscrpili, ali Vodolijama ne treba puno da se zagledaju u budućnost i krenu naprijed.

Ovo je pravo vrijeme za istraživanje vlastitih potreba i ganjanje snova. Vidjećete nove mogućnosti tamo gdje drugi ne vide ništa i to je jedna od vaših najvećih prednosti u odnosu na druge znakove, pogotovo u 2021. godini koja će biti plodna samo za one najhrabrije i najodvažnije.

RIBA

Ribe su možda i najbolje od svih znakova shvatile da je godina iza nas bila dobra prilika da poradimo na sebi. One će s istom namjerom ući i u 2021. godinu jer osjećaju da još ima prostora za preslagivanje vlastitog unutrašnjeg svijeta i da je to proces koji se ne može samo tako nasilu odraditi u jednog godini. Međutim, kako bi se što bolje snašle u spletu emocija i zbivanja koje će im prirediti planete, ove godine moraće se s vremena na vrijeme spustiti sa svojih oblaka i sanjarenje zamijeniti čvrstim stajanjem na zemlji.

Astrolozi Ribama savjetuju da ne idu u krajnosti, a takođe da se bore protiv melanholičnog raspoloženja. Druga polovina godine savršena je za putovanja i odmor te ljubavne avanture. Zapamtite da se u ovoj godini planovi moraju držati u tajnosti. Što manje ljudi oko vas zna što vam je na umu i šta želite postići, to bolje. Ostanite vjerni svojim principima i nastavite vjerovati u sebe bez obzira šta se dogodilo.