Horoskopski znakovi koji najviše vole kontrolisati druge

Postoji određeni nivo kontrole koji svaki čovjek želi da ima bez obzira na to kojem horoskopskom znaku pripada.

Za neke to jednostavno znači da mogu da kontrolišu sopstvene životne odluke i da sami prave sopstvene greške, dok neki drugi misle da imaju pravo da kontrolišu ostale ljude, jer vjeruju da je to ispravno. A tu su i oni koji samo kontrolišu jer su asertivni i imaju čvrste stavove o tome kakav život treba da bude.

Koja je razlika između brižne i zaštitničke osobe i nekoga ko ima ličnost koja je jednostavno opsednuta kontrolom?

Postoji razlika između ovlašćenja i zloupotrebe moći. Ljudi koji kontrolišu imaju tendenciju da zloupotrebljavaju moć nad drugima na emocionalne načine.

Gledajući astrologiju i osobine koje se nalaze u svakoj ličnosti, prema pisanju Your Tango, pojedini znaci vole da kontrolišu druge javno, dok astrologija otkriva i one koji to rade pasivno, čiju taktiku kontrole nije lako prepoznati.

1. Lav

Lavovi od svih horoskopskih znakova najviše kontrolišu samo zato što vjeruju da stvari moraju da se rade na njihov način ili da se ne rade uopšte. A ako nešto žele da urade kako treba, uradiće to sami. Oni su do krajnosti samouvjereni i ne plaše se da iznesu svoje mišljenje ili uvjerenja. Svaki suprotan stav će biti dočekan njihovim besom.

2. Škorpija

Škorpije su žestoko zaštitničko nastrojene i kontrolišu onoga koga vole. One imaju tendenciju da budu posesivne jer osjećaju da treba da budu tjelohranitelji ljudi do kojih im je stalo. Žele da budu zaštitnici i da se zauzmu za onoga koga vole. A to njihovo ponašanje može da se protumači kao izuzetno kontrolišuće.

3. Jarac

Jarčevi su strukturirani i disciplinovani. Ovo može izgledati kao kontrola za druge zbog količine odgovornosti koju Jarac osjeća da živi život na određeni način. Skretanje sa kursa ili impulsivnost jednostavno nije u njihovoj prirodi. Oni pokušavaju da obuzdaju situacije kako bi izbjegli haos.

4. Bik

Bik nije opsjednut kontrolom, ali to što je tvrdoglav ponekad može da bude malo previše za druge ljude. Bikovi imaju svoje stavove i uvjerenja, i neće od njih lako da odstupe. To ih čini osobama koje kontrolišu situaciju jer stvari vide samo na jedan način.

5. Djevica

Djevice su vrijedne i uvijek fokusirane na nagradu. To ih ponekad dovede do pretjerane kontrole. Neuspjeh nije opcija za vrijednu Djevicu. Međutim, ako sve teče glatko mirnije su i fokusirani samo na "zadatak" kojem teže.

6. Ovan

Ovnovi su svojeglavi, tako da mogu da se nađu u situaciji da kontrolišu situacije koje su vezane za liderstvo i konkurenciju. Ali kada nisu u takmičarskom okruženju, Ovnovi obično ne kontrolišu druge ljude. Budući da su dinamični i brzi, oni ne vide razlog da se zaustave i uspore, prenosi Telegraf.