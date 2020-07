Horoskopski znakovi koji ne znaju da čuvaju tajne

Pitate se zašto pojedincima možete da kažete sve, a od onih drugih možete očekivati da će ekplodirati ako nekom ne prenesu šta su saznali?

Odgovor bi mogao ležati među zvijezdama. Horskopski znak tih osoba može biti odgovoran za ovakvu vrstu ponašanja. Otkrivamo vam danas koji znakovi u zodijaku ne znaju da čuvaju tajne.

Strijelac

Kao jedan filozof među znakovima zodijaka, Strijelac se manje brine oko činjenica, a više se bavi istinom. Strijelčevi po svaku cijenu žele da stignu "do dna stvari". Oni su intenzivni, živopisni i vrlo harizmatični. Poznati su po svojim pričama i vole da preuveličavaju stvari. Česti naprave dramu bez većeg razloga. Budite oprezni kada im se povjeravate, jer ako je to neka dobra priča, teško će je zadržati samo za sebe.

Blizanci

Za Blizance se kaže da su najveće tračare u zodijaku. Poznati po tome da ne mogu držati usta zatvorena, i su vjerovatno posljednji ljudi na planeti kojima biste trebali povjeravati vaše strogo čuvane tajne. Ali, ne uzimajte im za zlo.

Njihova vladajuća planeta je Merkur, a on je glasnik, što znači da sve što oni imaju potrebu da urade jeste da komuniciraju. Iako su dobri za podizanje atmosfere svakako ne bi trebalo da čuvaju tajnu o organizaciji žurke iznenađenja.

Djevica Poput Blizanaca i Djevicom djelimično vlada Merkur. Djevice su često do detalja upoznate sa životima ljudi oko sebe što dalje dovodi do toga da često i slučajno odaju tajne koje su im povjerene. Djevice su posesivne i smatraju da sve treba da znaju, s toga ako im se ne povjeravate one će to shvatiti kao vašu grešku, a ne kao način da ih želite opomenuti za greške iz prošlosti.

(Pure Wow)