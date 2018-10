Horoskopski znakovi koji potajno ne vole nikog

Postoje znakovi koji jednostavno ne vole određene grupe ljudi, a da li ste i vi među njima – saznajte u nastavku.

Uglavnom su to nezadovoljni komšija koji se non-stop žali na nešto, ljudi koji će se u avionu pomjeriti što dalje od vas i vašeg djeteta pod sumnjom da će ono plakati i uznemiravati druge, pa čak i oni koji će vas namjerno vratiti na kraj reda iako imate samo jedno pitanje da postavite osobi koja radi za npr. šalterom. Ovakve ljude ćemo nažalost sretati i upoznavati mnogo puta u životu, a kao takve ih možemo prepoznati i prema horoskopskom znaku.

Neko postaje takav zbog činjenice da je vrlo osjetljiv, pa zbog mišljenja da ga neko neće dirati počinje “da mrzi sve oko sebe”, neko zbog okruženja koje vječito želi da smanji uspjehe te osobe ili jer misli da ga svi iskorišćavaju. To se dešava velikom broju ljudi. Dobro znate da nam horoskop može pomoći da otkrijemo nečiji način razmišljanja, ali i karakter i prije nego što progovore sa nama. Tako je i u ovom slučaju.

Bik

Bikovi ne vole osobe koje su previše samouvjerene i prepune sebe. Pouzdanje i samoljublje je u redu dok se ne počne sa isticanjem stvari koje su “bolje” od Bika. Izgrađivanje sebe na činjenici da ćete pokoriti Bika je za njih užasno i iako vam ništa neće reći – unutar sebe će vas mrziti.

Rak

Kada se ne osjećaju voljeno – Rakovi mrze sve. Ako su mu povrijeđena osjećanja ili ako ljude ne zanima kroz šta prolaze, naljutiće se. Oni nisu znak koji lako prelazi preko stvari, pa ako ih naljutite, teško će im biti da to procesiraju. Ukoliko misle da ste bili loši prema njima, neće vam lako preći preko toga.

Djevica

Djevica potajno ne podnosi ljude koji se ne ponašaju onako kako bi ona željela: kada nisu ozbiljni ili raspoloženi za zabavu kad i ona, mogu postati vrlo ljute i neraspoložene. Takođe isto važi za vraćanje stvari na mjesto. Kada vide tuđe neznanje i manjak poštovanja, dođe im da se distanciraju od svega i svakoga.

Škorpija

Nije istina da Škorpije očekuju da će ih svako razočarati i iznevjeriti, ali imaju tendenciju da budu sumnjičavi prema tome. Niko nije nevin dok se ne dokaže krivica kod Škorpija u knjizi. Morate im dokazati da ste vrijedni njihovog povjerenja i ubijediti ih da je u redu da spuste svoj gard. Pošto su one vrlo osjetljive, lako ih možete povrijediti, a da ni ne znate da ste to uradili. One će držati svoj bijes i spremiti se za “osvetu”. U situacijama u kojima Škorpija ima razloga da bude cinična, dostižu tu tačku u kojoj sve mrze.

Jarac

Jarčevi tajno mrze ljude kada se dovede u pitanje njihov profesionalizam. Znaju šta rade, pa tako smatraju da im nije potrebno pratiti svaki korak. Oni su najpouzdaniji i najvrjedniji znak, pa ih iz tog razloga najviše praćenje i provjeravanje nervira. Najviše ih iritira rečenica: “Ovako bih ja uradio/la”.

Vodolija

One su jako dobre u prihvatanju ljudi koji su takvi-kakvi su i žele da se niko pred njima ne pretvara. Vodolije apsolutno ne mogu da podnesu ljude koji se foliraju. Ako ne možete da budete kao vi pred Vodolijom, postaće im sumnjivo i željeće da znaju šta krijete. Takođe loše reaguju kad želite da promijenite njihovo “ja”. Sugerisanje i pokazivanje Vodoliji da nije u pravu kod njih ne vodi ničemu, odnosno može dovesti do svađe.