Hotel se uklopio u antičke ruševine

Kada je 2009. postavljala temelje novog hotela u Antakiji, grupa građevinara je otkrila nevjerovatno arheološko nalazište.

Na ovoj lokaciji je pronađen ogroman mozaik iz vremena Rimskog carstva, ali i još 35.000 drugih artefakata 13 različitih civilizacija. Zbog ovog otkrića planirana izgradnja hotela je zaustavljena i narednih šest mjeseci su se na tom placu vršila arheološka iskopavanja.

Nalazište ovog tipa bi srušilo nade svakog hotelijera, ali ljudi iz kompanije "Asfuroglu" su prihvatili ovaj izazov i odlučili da integrišu arheološko nalazište u arhitektonski dizajn hotela. Jedanaest godina kasnije, "Museum hotel Antakija" je otvorio vrata gostima.

Ovaj hotel, koji je dizajnirao turski arhitekta Emre Arolat, ima pet spratova i stoji na čeličnim stubovima iznad oko 10 ari rimskog mozaika.

Na najnižem nivou hotela nalazi se otvoreni muzej sa stazom i staklenim podovima koji pružaju savršen pogled na mozaik i druge antičke ruševine. Iznad tog nivoa nalaze se hotelske sobe, iz kojih se takođe mogu vidjeti skoro sve drevne rimske iskopine.

Antakija je grad na krajnjem jugu Turske, na čijem se mjestu prethodno nalazio antički grad Antiohija, koji je nastao 4. vijeka p.n.e. On je bio centar Seleukidske monarhije do 1. vijeka n.e., a nakon toga je postao prijestonica Sirije, u to vrijeme rimske provincije.

To je bilo zlatno doba Antiohije i tada su izgrađeni mnogi hramovi, teatri, javna kupatila i druge građevine tipične za vladavinu Rimljana. Kasnije je grad došao u ruke Vizantijaca, Seldžuka, krstaša, Memeluka i Osmanlija.

Arheolozi vjeruju da je rimski mozaik ispod hotela najvjerovatnije bio veliki dio vile iz 5. vijeka n.e. Mnogi drugi pronađeni artefakti su iz helenističkog doba, uključujući i mermernu statuu grčkog boga Erosa. Arheolozi su takođe pronašli i ostatke turskog kupatila na ovoj lokaciji.

Novi hotel izgrađen na ovoj lokaciji se proteže na pet spratova, koji su izgrađeni na čeličnim konstrukcijama iznad mozaika. Prizemlje hotela ima otvorenu galeriju sa staklenim podovima, koji pružaju mogućnost pogleda na drevne mozaike. Sobe za goste su izgrađene iznad otvorenog prostora i stvaraju utisak prostorija koje lebde iznad iskopina, a stakleni veliki prozori gledaju direktno na arheološka nalazišta.

(Amuzingplanet.com)