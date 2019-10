Indijac kandidat za Ginisa, tvrdi da ima 123 godine

Zaposleni na aerodromu u Abu Dabiju ostali su u šoku kada je 123-godišnji muškarac prošao pored terminala.

Na pasošu Švamija Šivanande piše da je rođen osmog avgusta 1896. godine u Behali u Indiji. Šivananda je putovao iz Kolkate u London, preko kompanije "Etihad ervejz" i morao je da presjeda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ako je datum na njegovom pasošu tačan, Šivananda je najstariji čovjek koji je ikad živio na zemlji, on ima 123 godine, navodi Dejli mejl.

Sa šest godina izgubio je oba roditelja, a rodbina ga je dala duhovnom guruu s kojim je putovao po Indiji.

Teško je reći da li Šivananda zaista ima 123 godine, jer je jedini zapis o njegovoj starosti iz registra hrama.

Swami Sivananda, the oldest man alive is 123 years old. Staff at Abu Dhabi Airport have been left in shock after a man with a passport saying he is 123 years old walked through the terminal. He was born on August 8, 1896, in Behala, India. pic.twitter.com/bvZtBb2QUM