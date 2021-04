Indijka tužila princa Harija: "Obećao je da će oženiti mene"

Indijka Palvinder Kaur tužila je princa Harija jer joj je, kako tvrdi, obećao da će je oženiti, a nije to učinio.

Kako tvrdi Palvinder iz indijskog grada Čandigarha, princ Hari je trebalo da bude njen suprug, bar je tako obećao prije nego što se potpuno povukao iz cijele priče.

Kaur je riješila da svoj slučaj, bez advokata, preda sudu, a kao dokaz je priložila njihovu navodnu prepisku putem mejla.

Sudu je rekla da je čak poslala poruku Harijevom ocu, princu Čarlsu u kojoj ga je obavijestila o budućem vjenčanju.

Doduše, to je sve objavila na društvenim mrežama, uprkos tome što nikoga od protagonista nije upoznala uživo.

Ona je povukla pravne korake i od suda tražila da uhapsi princa Harija.

Očekivano, Visoki sud Pundžaba i Harijane nije povjerovao u njenu priču.

"Postoji velika mogućnost da takozvani princ Hari sjedi u nekom sajber kafeu sela u Pundžabu", piše u obrazloženju suda.

Čak i da je sud prihvatio žalbu Indijke, jednostavno nema temelja za to.

Prema riječima nadležnog suda, sam dokument koji je nesuđena mlada dostavila je poprilično nepotpun.

Pun je gramatičkih grešaka i potpuno je zbrkan. Mejlovi koje je Kaur donijela nisu originali, a dijelovi komunikacije su obrisani i uklonjeni.

Uz to, lažni profili na društvenim mrežama gotovo su stari koliko i same društvene mreže, a nikakva novost nisu ni lažne prosidbe i ljubavne prevare.

"Ovaj sud ne nalazi temelja za bavljenje ovim predlogom za tužbu i može pokazati tek saosjećanje za podnositeljku jer je vjerovala takvoj lažnoj komunikaciji da je istinita", zaključio je sud.

Punjab HC dismisses petition of one Palwinder Kaur who wanted the UK police to punish Prince Harry for not marrying her after making promises on social media. The judge showed sympathy for Kaur, saying her so-called Prince may be sitting in a cyber cafe of a village in Punjab. pic.twitter.com/sr6BtttePT