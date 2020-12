Indonežanin postao milioner nakon što mu je blago palo s neba

Što te ne ubije, to te obogati! Ovo je maksima kojom se vodi jedan srećni Indonežanin, po imenu Joshua.

Ovaj čovek srećan je, prije svega jer je izbjegao smrt u sopstvenom domu. Naime, na njegov dom pao je vreo kamen težak više od dva kilograma.

Osim toga, sreća je još veća uzevši u obzir činjenicu da mu je skoro na glavu pao meteorit star više od četiri miliona godina. Ovo je ujedno i jedan od najznačajnijih ikada nađenih meteorita na planeti.

On ga je prodao za oko 1,5 miliona evra, a kako je izjavio, dio tog novca iskoristio je kako bi izgradio crkvu u svom selu.

Supruga i on, kako tvrdi, željeli su još jednu kćerku, pored troje djece koje već imaju, a ovo mu je bio znak iz svemira da bi svakako trebalo da porade na tome.

(Novosti.rs)

A humble carpenter from Indonesia recently became an instant millionaire after selling a meteorite that fell on his home. He received roughly RM7.6 million, equivalent to 30 years' worth of his usual salary.https://t.co/juEQ7SaPAp