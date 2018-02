Indonežanska porodica živi s krokodilom

Davne 1997. godine Indonežanin Muhamad Ivan vidio je grupu djece kako se igraju sa tek rođenom bebom krokodila, kojeg su ulovili lokalni ribari na Pangardan plaži u Indoneziji.

Muhamad je otkupio od ribara bebu krokodila za 25.000 indonežanskih rupija, što je 1,8 američkih dolara, a nakon toga je odnio malog reptila svojoj kući. Muhamad je novog ljubimca nazvao Kojek, a danas više od 20 godina kasnije Kojek je izrastao u opasnu zvijer koja još živi s Ivanovom porodicom.

Masivni krokodil je težak više od 200 kilograma, a njegov vlasnik tvrdi da on nikoga ne bi povrijedio.

Upravo ova nježna strana Kojeka učinila ga je zvijezdom u Indoneziji, jer ljudi putuju iz raznih krajeva ove zemlje da bi mogli da vide uživo krokodila kućnog ljubimca.

Njegova slava je posljednjih mjeseci dostigla viši nivo zahvaljujući uticaju društvenih mreža. Fotografije koje su posjetioci dijelili na svojim profilima prikazuju masivnu životinju dužine 2,7 metara koja se nalazi samo nekoliko metara od Muhamadove djece koja su starosti dvije i 10 godina.

"Kad sam vidio grupu ribara kako nose Kojeka morao sam odmah da ga kupim za 25.000 rupija. Dok je bio mali on je bio nasilne prirode, a jednom prilikom me ugrizao za prst. Kasnije se njegova priroda smirila i danas je on ravnopravan član moje porodice. On možda izgleda kao zvijer, ali je u stvari jedno veoma nježno biće koje obožava da provodi vrijeme s ljudima", izjavio je Muhamad.

Vlasnik ovog masivnog reptila je dodao da obožava životinje te da vjeruje da ga krokodil doživljava kao svog oca.

"Mnogo volim da brinem o Kojeku. Tretman za ovakvu životinju uopšte nije komplikovan. Mijenjam mu vodu u bazenu jednom sedmično, a ponekad mu istrljam kožu i operem zube četkicom za zube", dodao je Muhamad.

Kada je Kojek došao u porodicu Muhamada Ivana bio je dugačak svega 25 centimetara i živio je u malom kućnom akvarijumu za ribice.

Kasnije kad je porastao njegov vlasnik je izgradio bazen ispred svoje kuće, u kojem ovaj reptil provodi dane.

Njegov vlasnik tvrdi da je ishrana ovog krokodila bazirana isključivo na ribljim proizvodima, a Muhamad troši u prosjeku 3,7 dolara sedmično na ribu. Masivni krokodil pojede u prosjeku 1,5 do 5 kg ribe dnevno.

Velika slava koju je Kojek stekao preko interneta privukla je posjetioce i iz zemalja širom svijeta, među kojima ima najviše turista iz Australije, SAD i Evrope.

Njegov vlasnik tvrdi da su mu pojedini turisti nudili i do 75.000 dolara da otkupe krokodila, što je on kategorički odbio.

"Kojek je dio moje porodice i nikad ne bih mogao ni da zamislim da bi mogao završiti u nekim drugim rukama", naglasio je Muhamad.

Stručnjaci za ove opasne reptile ističu da krokodil može da naraste i do šest metara i mogu da teže i do jedne tone, tako da će Muhamad morati napraviti novi bazen za svog ljubimca, koji će tada jesti mnogo više od pet kilograma ribe dnevno.

(Oddycentral.com)