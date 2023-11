Influenserka koja je tetovirala ime momka na čelo priznala da je sve laž (VIDEO)

​Ana Stanskovski prikupila je desetine miliona pregleda na TikToku kada je objavila video na kojem se vidi kako je tatu umjetnik išarao njeno čelo s imenom Kevin.

Svi su mislili da nema šanse da je zaista prošla kroz to.

"Da, stvarno je. Ni sama ne mogu vjerovati da sam to učinila. Znam da je to pomalo ludo. Ali volim izraziti svoje osjećaje i mislim da ako nekoga stvarno volite, trebali biste to moći pokazati."

Ana je rekla da joj je "muka" od toga da joj svi na društvenim mrežama govore da je laž.

Ali bila je zadovoljna svojim iskazom ljubavi prema svom partneru.

Ana je takođe odgovorila na zabrinutost svih oko toga šta će se dogoditi ako ona i Kevin raskinu.

"Ne znam zašto ljudi misle da je tetoviranje tako velike tetovaže na čelu velika stvar. Još uvijek možete pronaći posao i tako to. Ako prekinemo, jednostavno ću morati pronaći drugog Kevina."

Ali, vrlo je predvidljivo otkrila da je tetovaža zapravo lažna.

Ana je na svojim društvenim mrežama objavila video na kojem briše Kevina sa čela i objasnila zašto je to učinila.

"Sve što želim reći je da žalim zbog svoje tetovaže...ali ne ove. Jer ovo zapravo nije prava tetovaža. A razlog zašto sam prevarila cijeli internet je taj što imam poruku mladim ljudima i svim ljudima koji se žele tetovirati."

Nastavila je:

"Želim da svi znaju da žalim zbog svojih tetovaža, a možda ćete i vi požaliti zbog svojih kad ostarite. Kao osoba koja je potpuno prekrivena tetovažama, osjećam da je moja odgovornost da progovorim, podijelim svoje iskustvo, a kada me ljudi vide na društvenim mrežama, prvo što primijete na meni su moje tetovaže."

Influenserka je nastavila svoje objašnjenje.

"Dakle, ako utičem na ljude, želim uticati na njih na pravi način."

Objasnila je da su joj mama i prijatelji, kada je prije 10 godina dobila svoj prvi dizajn, rekli da će zažaliti, prenosi "LAD Bible".

Ali nije ih poslušala jer nisu imali tetovaže.

