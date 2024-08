Influenserka pokazala gdje je kupila najskuplji burek na svijetu (VIDEO)

Influenserka Lada Kušec Deči podijelila je sa svojim pratiteljima viralni snimak u kojoj je probala, kako kaže, "najskuplji burek na svijetu".

"Vodim vas na najskuplji burek na svijetu, vjerojatno. Radi se o mjestu koje se nalazi, pogodili ste, u Dubrovniku, jednom od najskupljih gradova s ex-Yu prostora, u kojem sam tri ova tu prutića bureka platila 20 eura", objasnila je.

"Uzela sam okuse sir, špinat i teletina. Očekivala sam pravi ‘turist scam’ (prevara turista), ali, ljudi moji, ovo je prefino. Ovaj od teletine je bio najfiniji na svijetu. Sir i špinat mi nisu dovoljno posoljeni", ispričala je.

"Ali, svejedno, nikad ne bih ponovo dala 20 eura za ovakav burek jer znam da mogu isti takav dobiti za 2 eura. Tako da s te strane dajem ocjenu 3 od 10, ali sa strane poduzetništva, brendinga, dajem 100 od 10. A to potvrđuje činjenica da su otvorili poslovnicu i u Dubaiju", zaključila je.

Izazvala burne reakcije

Njen snimak pregledalo je više od 587.000 ljudi, a brojni tiktokeri komentarusali su cijenu bureka.

"Porez na budale", "20 eura za burek na Balkanu, to u Americi zovemo prevarom", "Ovce su za šišanje", "To je pita, a ne burek", "3 bureka za 20 eura i jest ‘scam’, brate moj", "Bolje da si te novce dala za gorivo do Bosne da se najedeš ko čovjek za manje pare", neki su od komentara, prenosi Index.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.