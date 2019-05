​Intervju s Roosterom

Internet nije isti od kada se na njegovom nebu pojavio Rooster. On je ljubavni savjetnik, on je motivacioni govornik, on je drugar za after, on je drugarica za perje, on je nutricionista, on je društveni hroničar, on je energetsko piće, on je pijetao horoz i to s karakterom. Za sebe kaže da je ekstrovertni pesimista, da mrzi ponedjeljak podjednako kao mokra stopala zimi i nepozvane goste. Tečno priča francuski na kineskom i engleski na esperantu. Osjećanja čuva u bočicama, sarkazam troši po internetu na galone. Bio je na svim žurkama, pa čak i na onim koje se nisu desile. O njemu se ne zna ništa, a on o svima zna sve. Inače, QQriče po Facebooku i Instagramu, a prvi put govori nešto o sebi.

Zanimljiva je godina iza tebe. Postao si influenser, prati te mnogo ljudi, energetsko piće nosi tvoje ime... Da li možeš da sumiraš utiske?

Da, zanimljiva godina je iza mene. Postao sam društven… Ponosan sam na svoje energetsko piće, zahvaljujući kojem sam upoznao mnoge ljude. Organizovao sam brojne žurke, aftere, domjenke. Ova godina je tako brzo prošla da nisam stigao opet otići do teretane, a ni smršati. Opet. E, a kada bi od sarkazma sagorijevale kalorije, ja bih bio transparentan.

Možda su ti to odluke za ovu godinu?

Sazrijevanje je kada shvatiš da Nova godina neće promijeniti tvoj život, tako da i novogodišnje odluke gube smisao.

Sada malo ozbiljnije teme. Zovu te: Horko, Buraz, Hari, Horoz, Pjetlić, Oroz, Braćala... A kako se ti, zapravo, zoveš? Zovem se Richard, Richard The Rooster.

Neobično ime za ovo područje. Kako si ga dobio?

Jeste, neobično ime. Moja majka je predvidjela veliki uspjeh španskih serija i imala je želju da se zovem Rikardo. Tata je, kada je saznao da je dobio sina, otišao na after, koji je trajao unedogled. Poslije svih aftera otišao je da me upiše u opštinu. Teta ga nije najbolje razumjela te je, umjesto Rikardo, napisala Ričard. Hvala teti u opštini.

Zbog toga si sigurno najveći obožavalac aftera. Ipak, spasio te imena Rikardo. Tvoje postafterske parole su postale svakodnevica u govoru. Kada je ta ljubav nastala i kada su bili najbolji afteri?

Da, volim after jer je to znak života. To je znak da živiš život punim plućima, a ja volim da živim život punim plućima. Uvijek se pitam: "Šta ako je ovo danas ono što sam nekada jedva čekao?"

Iako mi nekada nisu jasni ljudi koji na afteru aftera pitaju: "Gdje dalje?", dođe mi da ih pitam: "Imate li vi kuću?" Najdraži su mi afteri bili osamdesetih puno uspomena, a malo dokaza.

Priča se da si kraljevskog porijekla.

Istina, moja porodica i ja smo dugo bili stanovnici dvora, obavljali smo odgovorne poslove i družili se s bitnim ljudima. Moj čuQnčuQndjed iliti Qrđel Roćko je bio najtačniji alarm svih vremena, dok je loza strica moga djeda bila kraljevski protein. Opet, s majčine strane su proizvodili perje za visoku modu. Tako je i nastala Koka Šanel... I tako unedogled. Ja sam, ipak, htio da budem energija za neVIP ljude. Poznati mislilac Zoran Šumadinac je najbolje opisao moja osjećanja u tom vremenu stihovima: "Zove me Evropa, zove me celi svet, a ja pravim preokret. Tako unedogled."

Mnoge legende su povezane s tobom. Priča se da si jednom ubio vrijeme golim rukama, da si na turističkom biciklu pobijedio na "Tour de Franceu", a i da si ubio dvije muve jednim kamenom. Takođe, kažu da si rođen 1. aprila, da si prebrojao beskonačnost dva puta, a i da jedini možeš naučiti starog konja novim trikovima.

Legende me prate kao što munju prati grmljavina. I sve su istinite. Zaboravio si reći da sam iskljucao Berlinski zid. Nekako su se sva vrata ispred mene otvarala, izuzev onih koja su bila zatvorena.

Poznata je istorijska činjenica da je Napoleon Bonaparte prije svake bitke pekao palačinke. Vi ste u to vrijeme bili prijatelji. Da li nam možeš reći nešto više o tome?

Da, Napoleon i ja smo bili poznanici, ali sve do bitke za Moskvu 1812. godine, kada je okrenuo četri palačinke, a peta mu je ispala i on je to protumačio kao loš znak. To je bio kraj našeg druženja, jer je optužio mene da žumanca koja je stavljao u smjesu nisu bila iste veličine.

Čuli smo da imaš neku svoju organizaciju. QQRIQ klub. Šta je to?

QQRIQ klub je utočište svakog slobodoumnog čovjeka i, iako imamo svoju politiku i partijamo zbog ovih slobodoumnih, nije nikakva politička partija. Heroji našeg kluba su koke i pjetlići zlatnog karaktera. Mi čistu energiju presipamo iz šupljeg u prazno. Naša vizija nije mir u svijetu, nego žurka u svijetu.

Šta radiš u slobodno vrijeme?

U slobodno vrijeme obuzdavam temperament... Šalim se. To ne može da se obuzda.

Kako ti jutro počinje?

Kako počinje? Pa, prvo se pogledam u ogledalo i kažem: "Pamet je prolazna."

Za sebe kažeš da si pesimista.

Ranije sam govorio da sam pesimista jer nemam drugog posla, a vremenom sam shvatio da sam postao pesimista da mi ljudi ne bi kvarili dan.

Motivacioni govornik zvuči zanimljivo! Koji su tvoji omiljeni savjeti?

Hmm... Mnogo ih je, ali evo:

Voljeti sebe je prvi korak ka drugom koraku.

Ništa ne brini jedna vrata se zatvore, a druga se zaglave.

Ili si juče bio srećan, ili ćeš biti tek sutra.

Budi pametan i pusti druge da budu.

Šta je za tebe ljubav? I jedan savjet parovima.

Hmm... Teška tema! Ljubav je kad ne znaš šta bi sa sobom zajedno s nekim.

Savjet: Ako voliš nekog, pusti ga da spava. Posebno ako je s aftera.

Šta bi poručio osobama koje ne mogu naći ljubav?

Kriterijumu, a da se spustiš malo?

Koji je tvoj najveći uspjeh?

Sigurno, moj najveći uspjeh je energetsko piće. Volim davati energiju istinskim ljubiteljima dobrog provoda. Drugi najveći uspjeh je što sam uspio odspavati osam sati. Jeste da mi je trebalo četiri dana, ali sam uspio.

Poruka za kraj?

Poslije aftera nema kajanja.