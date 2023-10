Iskustvo čovjeka koji je izdržao 18 dana bez vode i hrane

​Godine 1979. Austrijanac Andreas Mihavec nažalost je otkrio koliko dugo ljudsko tijelo može izdržati bez hrane i vode. Korisnici "Reddita" počeli su raspravljati o teškom iskustvu s kojim se Mihavec morao suočiti dok je njegova priča podijeljena na "todayIlearned" stranici. Post je do sada pregledan gotovo 7000 puta i ima više od 400 komentara otkako je objavljen u petak.

"Odrastao sam blizu mjesta gdje se to dogodilo i dovoljno sam star da se toga sjećam. To je bila ogromna priča u to vrijeme, ali postoje neki detalji koji su mi uvijek ostali u sjećanju," primijetio je jedan korisnik "Reddita".

Mihavec trenutno drži Ginisov svjetski rekord za ovaj podvig, a koliko je sve prošao samo da bi preživio zvuči zaista zastrašujuće.

"Najduži zabilježeni slučaj preživljavanja bez hrane i vode je 18 dana od strane Andreasa Mihaveca (Austrija), tada starog 18 godina", kaže kompanija koja vodi evidenciju na svojoj veb stranici o Mihavecovom podvigu.

Još dodaju:

"Stavljen je u ćeliju 1. aprila 1979. u zgradi lokalne uprave u Hokstu na Bodenskom jezeru u Austriji, ali policija ga je potpuno zaboravila. 18. aprila 1979. otkriven je na samrti."

Dok je bio u podrumskoj ćeliji, mogao je preživjeti samo gutajući kondenzovanu vodu iz zidova. Izgubio je oko 24 kg težine. Pronađen je tek nevjerovatnom slučajnošću kada je policajac, koji je imao nepovezana posla u podrumu, primijetio truli miris koji je dopirao iz ćelije. Zatim je pronašao Mihavecea kojem je trebalo nekoliko sedmica da se oporavi.

18-godišnji zidarski pripravnik navodno je priveden greškom jer je bio suvozač u slupanom automobilu. Markus eber, Hajnc Keheter i Ervin Šnajder trojica su njemačkih oficira koji su se suočili sa suđenjem za grubi nemar nakon što je Mihavec otkriven. Suđenje nije razjasnilo ko je odgovoran za grešku, ali svaki je policajac optuživao drugoga.

Trojica policajaca koji su bili odgovorni za njega mislili su da su druga dva policajca već oslobodila Mihaveca, što je dovelo do toga da se na njega zaboravi, prenosi "Klik". Suđenje koje je uslijedilo pokazalo je da je policija tokom ovih 18 dana takođe ignorisala brige Mihavecove majke.

