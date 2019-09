Ismijavanje ne pomaže gojaznim da smršaju

​Nakon što je američki voditelj Bill Maher pozvao ljude da ismijavaju gojazne osobe, njegov kolega James Corden oštro ga je kritikovao i dobio podršku brojnih korisnika interneta.

"Dokazano je da ismijavanje gojaznih čini samo jedno, a to je da stid i sramota dovode ljude do depresije, tjeskobe, anksioznosti i samodestruktivnog ponašanja. Pored toga, samodestruktivno ponašanje je poput prejedanja. Ukoliko ismijavanje gojazne ljude dovodi do mršavljenja, onda ne bismo imali gojaznu djecu u školama", rekao je Corden.

Njegovu reakciju na Maherov stav podijelile su stotine hiljada ljudi koje dijele isto mišljenje. Međutim, da li je Maher u pravu? Podaci kažu kako je gotovo dvije trećine odraslih ljudi u Engleskoj bilo gojazno u 2017. godini.

Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije zabilježila je 10.660 hospitalizacija u 2017. i 2018. godini gdje je gojaznost bila primarna dijagnoza.

U Americi je situacija još i gora. Više od 70 odsto ljudi starijih od 20 godina ima višak kilograma ili se smatraju gojaznima.

Bivši bejzbol igrač Kevin Youkilis na Twitteru je napisao kako je ostvario uspješnu karijeru zahvaljujući ismijavanju zbog njegove gojaznosti.

"Ismijavanje zbog težine možda nije zdravo za svakoga, ali ja tome dugujem zahvalnost za svoju kompletnu karijeru. Treneri su mi godinama predbacivali zbog mog izgleda, stoga sam poduzeo sve što je trebalo kako bih im dokazao da nisu u pravu. Nije bilo lako, ali ništa i nije u životu", napisao je Youkilis.

Međutim, njegovo iskustvo je netipično, kaže Jane Ogden, profesorica psihologije na Univerzitetu u Surreyju.

"Ismijavanje je pogrešan put. Svi dokazi upućuju na to da ismijavanje čini da se gojazni ljudi osjećaju još gore. Oni gube samopoštovanje te postaju depresivni i anksiozni", rekla je Ogdenova za BBC.

Istraživanje naučnika koji se bave ponašanjem ljudi na Univerzitetu "College" u Londonu otkrilo je da su gojazni ljudi koje su drugi ismijavali samo dobijali više na težini. Kako kažu naučnici, rijetki su slučajevi onih koje negativni komentari motivišu da budu bolji, ne samo kada je riječ o gojaznosti, već i drugim stvarima u životu.

Ismijavanje gojaznih je proteklih dana postalo goruća tema na internetu. Brojni ljudi dijele svoja životna iskustva i čini se kako je Corden potaknuo mnoge koji se bore s gojaznošću da hrabro progovore o tome kako se osjećaju kada trpe uvrede i negativne komentare na račun izgleda.

(BBC)