Istina o Amazonkama: Da li su se borile i umirale kao muškarci

Amazonke su imale zloglasnu reputaciju u antičko doba. Nosile su pantalone, pušile marihuanu, prekrivale svoju kožu tetovažama, jahale konje i borile se čvrsto kao momci. Legende su se širile poput korova. Odsijecale su svoje grudi kako bi mogle da koriste luk i strijelu bolje. Sakatile su ili ubijale svoju mušku djecu.

Savremeni (uglavnom muški) akademici nastavili su s takvim idejama. Amazonke su bile opake feministkinje. Mrzjele su muškarce. Bile su loše majke. Lezbijke.

Realnost

Brojni moderni istoričari odbacuju sve te mitove i tvrde da su ove drevne žene živjele u zaista divljem, ali predivnom svijetu, piše Nacionalna geografija.

Za Amazonke se dugo vjerovalo da su plod čiste mašte drevnih Grka. I dok mnogi današnji učenjaci smatraju isto, arheologija je bez sumnje pokazala da su zaista postojale žene koje odgovaraju opisu koji su nam Grci ostavili u vidu Amazonki ili ratnica. Grci su Amazonke locirali u dijelovima sjevernog i istočnog Sredozemlja na prostranim stepama Evroazije. Arheolozi su iskopavanjima drevnih ljudi zvanih Skiti utvrdili da je to bilo pleme čije su žene učestvovale u borbama, lovu, jahanju, kao i da su koristile luk i strijelu, baš kao muškarci.

Arheolozi su otkrili skelete sahranjene s lukovima i strijelama, tobolcima, kopljima i konjima. Isprva su pretpostavili da neko sahranjen s takvim oružjem u ovom dijelu svijeta mora biti muški ratnik. Međutim, pomoću DNK testiranja i drugih bioarheoloških analiza otkriveno je da je čak trećina svih skićanskih žena sahranjeno sa oružjem i imalo povrede od bitaka, kao muškarci.

Porijeklo imena

Riječ "amazones", kao imenica u množini, nije nastala u grčkom jeziku i nema nikakve veze sa grudima. Ideja da riječ "amazonka" znači "bez dojke" plod je grčkog istoričara Helanikosa iz 5. vijeka prije naše ere. Činjenica je da nijedno grčko umjetničko djelo - a ima ih na hiljade - ne prikazuje nijednu ženu bez dojke.

Savremeni lingvisti smatraju da ime ima drevne iranske ili kavkaske korijene.

Da li su bile lezbijke

Ovakva ideja javila se u savremenom dobu. Niko u antičko doba to nije sugerisao. Znamo da su drevni Grci i Rimljani bili veoma otvoreni u svojim diskusijama o homoseksualnosti među muškarcima i ženama. To znači da bi neko pomenuo nešto slično sa Amazonkama u to vrijeme.

Jako sestrinstvo bilo je poznata karakteristika u klasičnoj umhetnosti i literaturi o Amazonkama, ali savremeni ljudi su ti koji su te stvari interpretirali kao seksualnu orijentaciju ka ženama. Ruska phesnikinja Marina Cvetejva proglasila je Amazonke za simbol lezbijanstva u antici, a onda su ostali prihvatili ideju. Međutim, drevni Grci su bili veoma jasni da ih ne smatraju lezbijkama, već pruhe ljubiteljkama muškaraca. Tačnije, ubicama muškaraca i njihovim ljubiteljkama.

U društvu Amazonki

Ako zamislimo drevne Amazonke kako sjede oko logorske vatre, u tu sliku moramo da uključimo i muškarce. Ne postoje dokazi da su postojala čitava društva koja su činila isključivo žene. Kada kažemo Amazonke, onda mislimo na Skićanke, tj. na ratnice Skita.

Herodot nam daje veoma dobar opis. One su sakupljale cvjetove ili lišće ili sjemenje i sjedile oko vatre bacajući te biljke u vatru. Potom bi potpale pod uticaj dima i igrale bi i vriskale od radosti. U jednom dijelu je te biljke zaista nazvao kanabisom, samo nije bio siguran koji dio biljke su koristile.

Arheolozi su pronašli u grobovima dokaze o korišćenju marihuane, pošto su svaki muškarac i žena bili sahranjeni s opremom za pušenje trave. Takođe su otkrili ostatke kumisa, fermentisanog kobiljeg mlijeka, prenosi Sputnjik.