Izaberite jednu mističnu masku i otkrijte za šta ste rođeni

Zašto biramo ono što biramo? Šta otkriva naš izbor o našoj osobenosti? Pa, odaberite masku koja vam se najviše dopada i saznajte.

1. Maska koja govori

Ako ste odabrali ovu masku, onda ste osoba koja je izuzetno dobra u izražavanju. Vladate komunikacijom i vaše riječi su vaše najmoćnije oružje. Možete svoje protivnike da porazite razgovorom i ne morate previše da se trudite kako biste to učinili.

Ali to ne znači da zloupotrebljavate riječi. Razumijete njihovu vrijednost i pažljivo ih vagate prije nego što ih izgovorite. Znate da riječi mogu i da izliječe, ali i da povrede i zato ćete se pobrinuti da kad govorite, govorite za opštu dobrobit i ni za šta drugo.

2. Maska koja se smije

Ako ste odabrali ovu masku onda ste osoba koja voli da se zabavlja i ne opterećujete se s onim što drugi govore. Vi ste osoba koja voli da se smije i zabavlja u svakoj prilici. Živite u sadašnjem trenutku i potpuno ga iskorišćavate, piše "Tetribe".

Imate dobar smisao za humor koji takođe ukazuje na veći stepen inteligencije u poređenju s većinom. Vi ste neko ko razume šalu i uvijek ćete iskoristiti svaku priliku za nju.

3. Ljuta maska

Ako ste odabrali ovu masku, možda imate tamnu stranu koja vreba u vama. Ljutnja možda bjesni u vama, svjetluca ispod površine i spremna je na erupciju, poput vulkana koji godinama ostaje uspavan. Samo vas treba malo pogurati.

Ali to ne znači da ne znate kako da kontrolišete svoj bijes. Vi ste savršeno smireni i uravnoteženi, ali mrzite kada vas drugi provociraju. Kad ste saterani u ćošak, uzvratićete svom silinom. Vi ste neko kome se ne bi trebalo zamjeriti jer su posljedice strašne.

4. Tiha maska

Ako ste odabrali ovu masku onda ste ono što ljudi nazivaju “jakim i tihim” tipom osobe. Vaša prava snaga leži duboko u vama i vi ste više nego svjesni svojih mogućnosti, ali imate i skromnu stranu koja vas drži poniznim i ​​prizemljenim.

Volite da provodite vrijeme u samoći i družite se sa svojim bliskim prijateljima, jer znate da neće svi razumjeti vašu istinsku vrijednost. Takođe, volite da budete s onima koji vas prihvataju takve kakvi jeste, umjesto s onima koji žele da vas promijene.

5. Maska ratnika

Ako ste odabrali ovu masku onda imate dušu ratnika. Vi ste jedan od onih retkih ljudi koji nikada ne odustaju, čak i u situacijama u kojima su drugi odlučili da odustanu. Istrajni ste, što i nije česta osobina i žestoko se borite.

Vi ste, dakle, osoba koja se daje 100 posto, bez obzira na sve. Borite se za svoje ciljeve i vi ste jedan od onih rijetkih ljudi koji će se i dalje smiješiti čak i kad ste povrijeđeni iznutra.

6. Sveštenička maska

Ako ste odabrali ovu masku, onda ste osoba s visoko razvijenom intuicijom. Vi ste dobri u čitanju ljudi i razumijete stvari s njihove tačke gledišta. Imate izuzetnu sposobnost empatije.

Vi ste, stoga, vrsta osobe koja se može staviti u cipele drugih ljudi i vidjeti svijet iz njihove perspektive. Vaša empatijska sposobnost izuzetno je vrijedna i znate da je koristite kako biste pomogli drugima. Vi ste rijetka osoba, onaj tip osobe za koju vrijedi umrijeti.

7. Iscjeliteljska maska

Ako ste odabrali ovu masku onda imate zlatno srce i dušu sveca. Vi ste neko ko je rođen da bude velikodušan, ljubazan i od pomoći drugima. Imate srce koje krvari za druge, izlazite iz svoje zone komfora samo da bi pomogli drugima.

Najbolji aspekt vaše ličnosti je to što sve to radite bez da tražite nešto zauzvrat. Vi pomažete jer ste jednostavno takva osoba, uvijek ćete biti tu ako je nekome potrebna vaša pomoć, jer znate kako je to kad vam je potrebna pomoć, a nema nikoga ko bi vam pomogao.

8. Maska vladara

Ako ste odabrali ovu masku onda ste osoba koja je rođena da vodi. Neke vođe se rađaju da bi napravili promjenu, a vi ste vrsta vođe koji to može da učini. Sve što radite odražava vaše vještine vođstva i drugima uvijek služite za primjer.

Vi ste osoba koja ne želi da uživa sama u svom uspjehu i uvijek povlačite druge za sobom. Ljudi vas poštuju i vole da vas slijede zbog toga što ste omiljeni i voljeni.