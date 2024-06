Izabran lažov godine, pogledajte šta je slagao

Tradicionalno 77. po redu druženje članova Udruženja "Sitneški lažovi" održano je proteklog vikenda, a za lažova godine proglašen je Radovan Rakić.

On je ispričao istinitu priču:

"Za vrijeme Vaskršnjeg posta odemo ja i žena u posjetu kod kumova u Rijeku . Kažem ja ženi da ponese koju sardinu i paštetu da imamo za puta. Dođemo kod kuma, a on pripremio pašku jagnjetinu za ručak. Ja pošto postim uzmem konzervu skuše i kad sam je otvorio dvije skuše iskočiše u sudoper. Vidim ja mrdaju, stavim im malo soli kad one počeše da plivaju. Ubrzo se voda zamuti. Mrijesti se skuša. Ubrzo je pun sudoper bio mlade skuše. Kaže kum da ribu odnesemo i pustimo u more. Mi na obalu kad tamo Ribarske večeri. Nosim ja kantu, priđe mi čovjek i pita šta radim, a ja mu ispričam . On uze telefon i nekog zove, ubrzo svi brodovi uključiše sirene u moju čast, bio sam njihov gost i proglašen sam za počasnog građanina grada Rijeka i dobio sam ključ od grada Rijeke jer sam obogatio riblji fond na ovom dijelu Jadranske obale", ispričao je Radovan Rakić.

Drugo mjesto pripalo je Vidu Babiću, a treće Samiru Kolariću iz Srpca.

U takmičenju za lažova godine učestvovalo je tridesetak takmičara, među njima su i Radovan Aničić, Radenko Suvajac, Vlado Turčinović i Mišo Stojić.

Najstariji član Udruženja je Radivoje Suvajac koji ima 92 godine.

"Ovo je lijepo društvo samo ga treba njegovati, a bitno je da se tradicija prenosi na mlađe ljude", rekao je Suvajac, prenosi Radio Srbac.

Počasni i doživotni predsjednik ,"Sitneških lažova" Vid Babić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je nastavljena tradicija duga 77 godina:

"Dok sam ja živ ova tradicija neće se prekidati. Zadovoljan sam odzivom ali i kvalitetom lažova ove godine. Borimo se da mlade uključimo u naše društvo, nema čovjeka koji ne laže i mislim da će ovo druženje trajati još mnogo godina", rekao je Vid Babić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.