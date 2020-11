Izbjegao sigurnu smrt za dlaku, stradao "samo auto"

Na društvenim mrežama pojavio se snimak nesvakidašnjeg jutra na jednom parkingu. "Neko je imao više nego srećno jutro... To se međutim ne može reći za njegov auto", komentar je kojim se opisuje video snimak.

Na snimku koji je emitovan na ruskim televizijama, vidi se da je riječ o lokaciji u Vladivostoku.

Čovek je čistio sneg sa vozila, kada je, po svemu sudeći, prilično veliki i težak dio sa fasade zgrade, ispred koje je bio parkiran, pao tik pored njega.

One Vladivostok resident had a very lucky escape this morning while de-icing the windscreen of his car pic.twitter.com/yXkCPNN2tV