Izgovorili "sudbonosno da" na državnoj granici jer nisu mogli da je pređu

Ovaj par je "sudbonosno da" izgovorio na neobičan način: Svako se fizički nalazio u svojoj državi, pridržavajući se tako mjera o suzbijanju širenja virusa korona.

Norveška mlada i švedski mladoženja su svoje zavjete prije nekoliko dana razmjenili na ceremoniji održanoj na samoj granici između dvije zemlje, odvojeni tek bijelom vrpcom.

S obzirom na to da je Švedska imala opušteniji pristup u borbi protiv virusa korona u odnosu na ostale države, susjedne zemlje poput Norveške nisu je stavile na popis zemalja u koje se smije putovati.

Stoga je par odlučio da razmeni zavete u šumi u jugoistočnoj norveškoj regiji Holebekk, na samoj granici sa Švedskom.

Par je za BBC rekao da više nisu mogli da čekaju odluku o ukidanju ograničenja, a zanimljivo je i to da je mlada, Camilla Oyjord, ideju o takvom vjenčanju iznijela kroz šalu. Kako kaže, prijatelji i porodica su zamisao prihvatili sa oduševljenjem.

"Nismo željeli da mijenjamo ranije zakazani datum, željeli smo da se vjenčamo" rekli su.

Mladoženja Alexander Clern novinarima je rekao kako ni on ni njegova izabranica nisu očekivali da će bilo ko od bliskih prijatelja prisustvovati svečanosti, s obzirom na to da put do odabranog mjesta vodi dugačkom šumskom stazom. Na kraju su oboje bili oduševljeni brojem gostiju na svojoj ''šumskoj'' ceremoniji sklapanja braka.

Među nezvanim gostima bila su i dvojica policajaca. Oni su vodili računa o tome da niko ne pređe granicu.

"Policajci su nas ljubazno upitali mogu li i oni prisustvovati obredu. Naravno da smo na to pristali", izjavili su mladenci.

