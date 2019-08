Izjave po kojima pamtimo Diznijeve negativce

Čuveni Diznijevi negativci imaju mnogo toga zajedničkog – nevoljno držanje, đavolske planove za osvetu, zlobno kikotanje i na kraju sudbinu koja je osuđena na propast.

No, većina na kraju ipak dobija priliku da kaže nešto u svoju korist, pre nego što ih potpuno unište. Možete li da pogodite o kom negativcu je riječ, na osnovu njihovih poslednjih reči?

"You call yourselves men? I have seen more intelligent pieces of carpet!" ("Vi sebe nazivate muškarcima? Vidjela sam inteligentnije komade tepiha.")

Kruela de Vil sigurno ne zna za izreku: "Ako ne možeš reći nešto lijepo, nemoj onda ništa da govoriš." Ona vrišti na sve oko sebe kada joj se plan da ukrade svu štenad u 101 Dalmatincu izjalovi. Američki filmski institut ju je 2003. godine proglasio za 39-og najvećeg zlikovca svih vremena.

So much for true love..." ("Toliko o pravoj ljubavi...")

Ursula, morska vještica u Maloj sireni, vjeruje da je nadmudrila divnu djevojku, prekinula njenu ljubavnu vezu sa princem Erikom, i oduzela joj srećan kraj. Međutim, njen prostrani hvalisavi balon rasprsne se kada se kraljevski pramac broda zarije u nju i poništi sve njene čarolije.

"Let me go. Let me go. Please don't hurt me. I'll do anything. Anything. ("Pusti me. Pusti me. Molim te, nemojte me povrediti. Učiniću sve. Bilo šta.")

Kada se Gaston pojavio u crtanom filmu Ljepotica i Zvjer, postao je prvi muški zlikovac koji se pojavio u Diznijevim filmovima sa princezama. On moli Zver da ga poštedi kada shvati da ga ne može pobijediti.

"I'll fix ya. I'll fix ya. I'll crush your bones!" ("Popraviću te. Popraviću te. Razbiću ti kosti.")

Kraljica Grimhilda, koja je poznatija kao Zla kraljica u Snežani i sedam patuljaka, nije se libila da izgovori svoje zastrašujuće namjere. A i zašto bi?

Now you shall deal with me, O prince, and all the powers of hell!" ("Sada ćeš se suočiti sa mnom, o prinče, i sa svim silama pakla.")

U Uspavanoj ljepotici, zla Grdana vodi bitku sa princem koji je došao da spase Auroru i probudi je iz dugog sna…

"No, let me explain. No, you don't understand. No, no, I didn't mean for...ne! Ne! Look, I'm sorry I called you! Noooo!"

("Ne, dozvolite mi da vam objasnim. Ne, ne razumijete. Ne, ne, nisam mislio … ne! Ne! Vidi, žao mi je što sam vas nazvao! Neee!")

Kao i mnogi spletkarski izdajnici, Skar ne preuzima odgovornost za ubistvo svoga brata/Simbinog tate tokom poslednjeg sukoba u Kralju lavova. Kada Simba dobije nadmoć, Skar okrivljuje hijene za Mufasino ubistvo i moli da bude pošteđen.