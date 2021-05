Iznajmili avion da se vjenčaju kako bi izbjegli mjere, imali više od 160 gostiju

Jedan par iz Indije navodno je iznajmio avion i vjenčao se usred leta sa više od 160 gostiju, kako bi izbjegao pravila uvedena zbog korona virusa.

Mladenci Rakeš i Dakšina vjenčali su se pred porodicom i prijateljima u avionu u nedjelju, nakon što je rezervisao let iz grada Maduraj u Indiji.

Više od 160 ljudi bilo je u avionu Boing 737 kako bi prisustvovalo ceremoniji, prenosi Daily mail.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se pun avion, na dan kad je broj umrlih u Indiji prešao 300.000.

Država Tamil Nadu, odakle je poletio avion, trenutno je pod lokadunom, a vjenčanja su ograničena na 50 ljudi.

Zvaničnici aerodroma takođe nisu bili upoznati sa postupkom koji se odvijao neposredno iznad hrama Madurai Menakši Aman, gdje je par namjeravao da se vjenča, prenosi Telegraf.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n