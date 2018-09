Iznajmljen stan sa kupatilom nasred kuhinje

Cijene stanova globalno gledajući sve su više, a tužni dokaz toj tvrdnji dolazi s Twittera, gdje je fotografija jednog stana koji vlasnik iznajmljuje za 525 dolara mjesečno postala viralna.

Stan je smješten u relativno bogatom dijelu Sent Luisa, a dolazi s nekim atraktivnim funkcijama poput drvenog poda i velikog ormara, no mnogima na teško bilo shvatiti činjenicu da se kada nalazi usred kuhinje - što je grad navodno zabranio 2015. godine, no žalba vlasnika je prihvaćena i stan se ponovo našao na tržištu.

Stan je s oglasa brzo nestao jer ga je neko iznajmio, a Indy 100 piše kako je novi stanar navodno presretan. Da li biste mogli živjeti u ovakvom stanu?

Have to love the St. Louis housing market. Combo kitchen/bathroom, $525/month pic.twitter.com/T4TskfWxHD — Jarel Loveless (@jarelloveless) September 1, 2018

(index.hr)