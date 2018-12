Iznajmljivanje Djeda Mraza od 20 do 150 KM

BANJALUKA - Proslava predstojećih praznika, posebno za one najmlađe, ne može da prođe bez Djeda Mraza, kao neizostavnog i djeci omiljenog djedice koji im uljepša te dane poklonima, a upravo su neki odlučili da budu Djed Mraz i tako zarade i popune kućni budžet.

Djed Mraz je sve traženiji i postaje sve češći posjetilac proslava na kojima se djeci uručuju paketići, bilo u firmama, na zabavama ili u privatnosti doma.

Ukoliko svojim mališanima želite prirediti darivanje za pamćenje, Djeda Mraza možete iznajmiti za 20 do 30 KM, a ukoliko firme pozivaju Djeda Mraza da uruči paketiće, za to moraju da izdvoje od 50 do 150 KM.

Dalibor Gligorić, menadžer Pozorištanca "Puž", već 20 godina je Djed Mraz na iznajmljivanje, i kaže da je iz godine u godinu sve veća zainteresovanost za posjete Djeda Mraza.

"Ove godine smo u svoje usluge uvrstili i predstave za djecu uzrasta od četiri do osam godina. Jako smo fleksibilni i pokušavamo da u ponudi imamo za svakoga ponešto", rekao je Gligorić za "Nezavisne".

Dodaje da u njegovom timu radi sedam profesionalnih glumaca koji u zimskom periodu preuzmu ulogu veselog djedice i uljepšaju praznike.

"Dešava se da ljudi čijoj djeci uručimo paketiće u firmi nas zovu opet da dođemo i obradujemo im djecu i kod kuće. U kućnim posjetama priredimo kratku predstavu, uručimo paketić i uslikamo se sa djecom", objasnio je Gligorić.

Dragan Šukalo, Djed Mraz iz Banjaluke, kaže da usluge koje on pruža zavise od dogovora s firmama i s roditeljima.

"Zavisi da li ja donosim paketić ili dolazim na gotove paketiće, da li se samo slikam sa djecom ili im priredim i predstavu", rekao je Šukalo.

Dodaje da kada posjeti mališane na kućnoj adresi roditelji uglavnom žele da im iznenadi djecu, slika se s njima kraj jelke, te da djeca kroz razgovor s njim podijele svoje želje.