Izračunajte broj svog životnog puta

Nije svejedno koja je krajnja cifra sabiranja vašeg datuma rođenja.

Numerologija je, poput astrologije, veoma važna kada se određuje "put" osobe. Može nam otkriti mnogo toga o nekome, pa je ne treba zanemariti.

Već hiljadama godina pomaže u određivanju značenja i kao što svako slovo vašeg imena označava nešto, isto tako je i sa brojevima, odnosno sa datumom rođenja.

Šta datum rođenja može otkriti o vama?

U numerološkom smislu, broj životnog puta je možda i najvažniji u određivanju najispunjenijeg životnog pravca.

Taj broj se izračunava na osnovu, naravno, vašeg datuma rođenja i identifikuje vaše veštine i sposobnosti, negativne osobine koje bi trebalo da uravnotežite, pa čak može da vam pomogne da pronađete motivaciju u životu kao i njegovu svrhu.

Izračunajte broj životnog puta

Zapišite svoj datum rođenja, pa pretvorite dan, mesec i godinu u jednocifren broj. Na primer, ako ste rođeni 20. juna 1973. godine, to bi izgledalo ovako: 2+0+6+1+9+7+3, dakle, sabirate sve cifre vašeg datuma rođenja. Zbir ovih brojeva je 28, kada se razluči, dobijemo 2+8, što znači 10, pa 1+0, dobijemo, naravno, 1.

Važno je napomenuti da ukoliko dođete do brojeva 11 ili 22, nikako ne treba dalje razdvajati i sabirati, jer su i oni glavni brojevi. Dakle, brojevi koji dolaze u obzir kada je riječ o životnom putu su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 22.

Broj 1: Otac

Broj jedan je duhovna i iskonska sila i to je korijen iz kojeg potiču svi brojevi, piše "Better if you know". Ovo je možda razlog zašto oni kojima je životni put broj jedan imaju tendenciju da budu činioci. Ako ste ovaj broj, onda ste agresivni i energični. Gledate da postignete rezultate i nećete biti ograničeni nikome ili ničim. Vaša urođena želja da budete zaštitnik, kao i posvećenost i strast ka postizanju ciljeva, čine vas prirodnim rođenim vođom i pokazuju zašto je ovaj broj povezan sa očinskom ulogom. Ovaj broj je vrh koplja, uvijek na čelu i često snažan. Stoji uspravno, nepokolebljivo u svom ponosu i svrsi. Vi ste hrabri i voljni da isprobate bilo šta novo.

Broj 2: Majka

Smatra se da je broj dva ženski broj, a njegova moć i snaga se stalno potcjenjuju. Dvojka ima tendenciju da bude svojevrsni umjetnik, uvijek nježna, razumljiva i diplomatski nastrojena. Ako je vaš životni put predodređen ovim brojem, vi ste rođeni mirotvorac, čija je urođena želja da riješi situacije umjesto da se bori protiv njih. Izuzetno ste otporni i često ste okosnica porodice, smatra se da oblik ovog broja podsjeća na osobu sa pognutom glavom i savijenim koljenima, što je prirodan znak ropstva. Dvojke su u stanju da se savijaju da bi nosile težak teret.

Broj 3: Talentovano dijete

Trojke su rođeni prodavci, sa prirodnim darom za brbljanje i dozom harizme. Ako ste trojka, vi ste zvijezda zabave i oživljavate bilo koju prostoriju, a da to i ne pokušavate. Imate prirodan dar za kreativnost i dobro ste svjesni svog talenta. Međutim, broj tri je takođe pomalo kao razmaženi tinejdžer. Trojke su neorganizovane, potrebno im je stalno vođstvo i nezahvalni su za napore kroz koje drugi prolaze da ih zaštite. Prirodni ste optimista i ljude privlači vaša pozitivna energija. Međutim, za trojke je najveća prednost ono što i najveća slabost. Potreba za izražavanjem i kreativnost uzrokuju da vam često nedostaje fokus i da odugovlačite.

Broj 4: Organizator

Četvorke su sređene i metodične i zasnivaju svoje živote na logici. Ako ste četvorka, vi ste oličenje stabilnosti. Koristite naporan rad i razum da uspostavite čvrstu osnovu i vjerujete da se svaki problem može prevazići odgovarajućim planom. Četvorke su ljudi od povjerenja i strpljenja i iako su uvijek pouzdani, njihova poslušnost i posvećenost disciplini mogu učiniti da izgledaju dosadno. Četvorke su često i duhoviti i imaju smisao za humor. Oni su skromni i ne vole pažnju javnosti i prilično su srećni što nastavljaju da rade ono što vole.

Broj 5: Slobodni duh

Petice su vrtlog energije kojima je stalno potrebna promjena i stimulacija. Ako ste broj pet, porodica i prijatelji vas vjerovatno vide kao nezavisne i nepredvidive. Uvijek ste spremni za avanturu i niste skloni riziku. Iako ste lojalni, možete biti i sebični, nepromišljeni i neodgovorni, ostavljajući drugima da počiste za vama. Za ove osobe promjena je neophodna. Imaju potrebu za slobodom i ne dopuštaju da im se govori šta treba da rade. Najbolje se snalaze u okruženju koja odgovaraju potrebom za promjenom. Kada se jednom posvete nekom poslu, okolina ostane impresionirana njihovim fokusom.

Broj 6: Njega

Ovaj broj je nadimak broj "majčinstva", dakle broja dva. Prirodno ste brižni i zaštitnički nastrojeni i život posvećujete rješavanju problema onih oko vas. Šestice su lijepak koji drži porodice i zajednice na okupu i oni će zaštititi najmilije po svaku cijenu. Imaju jak osjećaj za moralnu pravdu i sebi dodjeljuju ulogu savjetnika. Zbog prizemne mudrosti okolina ih voli i poštuje. Interesantno, ovaj broj se smatra najskladnijim brojem jer su dobro izbalansirani i opremljeni da se odupru raznim iskušenjima. Međutim, loše procjenjuju ljude pa se može desiti da se žrtvuju za pogrešne ljude.

Broj 7: Filozof

Sedmice su po prirodi radoznale i kao rezultat toga posvećene su istraživanju nepoznatog. Imate prefinjen i analitički um koji je sposoban za veliki uvid. Tamo gdje drugi vide samo polomljene dijelove, Sedmica vidi slagalicu koja čeka da bude riješena. Vi ste jaka mješavina intelektualne kreativnosti i praktične logike. Šarmantni ste, duhoviti i sposobni da predstavite jedinstveni obrt o temama razgovora. Vaša perspektiva vas čini nevjerovatno zanimljivim gostom. Imate prirodnu sposobnost da učite, analizirate i tražite odgovore na važna životna pitanja kako biste što dalje otišli u životu.

Broj 8: Profesionalac

Osmice stavljaju naglasak na karijeru, posao, finansije i autoritet. Vi ste duhovni, ali održavate praktičnost i realizam u svojoj duhovnosti. Znate razliku između izmišljenih i stvarnih ostvarenja. Međutim, vi ste takođe savršeno izbalansirani. Fokusirani ste na novac, ali ga vidite kao mjeru, a ne kao krajnji rezultat. Sve je ovo jer vidite sreću u luksuzu i vjerujete da će vas poslovni uspjeh dovesti do udobnijeg života. Često dijelite savjete i životne mudrosti pa se nalazite u ulozi "trenera". Najbolje radite kada ste u timu, više nego kao kad ste pojedinac.

Broj 9: Humanitarac

Ako posmatramo iz numerološke perspektive, broj devet je najinteresantniji. Kao i svaki broj, i ovaj ima svoju mračnu stranu. Često su razočarani realnošću života, posebno kada je riječ o dubokim i romantičnim vezama. Iz nekog razloga imaju problem da se otvore i pokažu svoje srce. Usredsređeni su na svoje ciljeve pa se često ljudi oko njih osjećaju zanemareno. Devetka njihove žalbe vidi kao sebične i neopravdane pa se mogu vrlo brzo povući i postati hladni. Mogu postati egoistični i okrutni i često im nedostaje perspektiva.

Broj 11: Energetski vizionar

Jedanaest je najintuitivniji od svih brojeva životnog puta i može da osjeti mnogo o tome šta se dešava iza kulisa. Imaju urođeno razumijevanje drugih i lako su u stanju da pokupe dublje znakove. Kao glavni broj, 11-ice imaju slične kvalitete kao Dvojke, samo pojačane. Posvećeni ste i odani, a ta pojačana intuicija je podstaknuta nepopustljivom energijom. Zbog vaše prirodne intuicije i stalne energije, vjerovatno ćete živjeti životom u ekstremima. Lako uspostavljate duboke odnose, često u nedoumici drugih. Međutim, ovaj život krajnosti takođe je vođen unutrašnjim nemirima.

Broj 22: Majstor graditelj

Ako je broj vašeg životnog puta 22, imate potencijal za ekstremni uspjeh i moć. Disciplinovani ste, ambiciozni, samouvjereni i pragmatični, što vas čini prirodno sposobnim da snove pretvorite u stvarnost. Dijelite mnoge iste karakteristike kao i četvorke. Vrijedni ste i ukorijenjeni u logici, razbijate složene situacije postepeno, korak po korak. Međutim, za razliku od Četvorke, 22 imaju prirodan dar za intuiciju i nezavisnost, što im omogućava da prevaziđu društvene anksioznosti. Možete da vidite ljepotu ideje, kao i logistiku da je pretvorite u stvarnost, prenosi Ona.rs.

Da li ste izračunali vaš broj?

