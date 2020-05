Izraelci napravili masku s kojom može da se jede

Izraelski izumitelji razvili su masku za lice koja se preko daljinskog upravljača otvara i omogućava da se jede, a da se maska ne skida, što bi moglo da učini posjete restoranima praktičnijim i manje rizičnim.

Stisak ručice, baš kao što na biciklu aktivira ručnu kočnicu, otvara prednji dio maske kako bi hrana mogla da prođe kroz nju.

​"Maska će se mehanički otvoriti na daljinski ili automatski kada joj se viljuška primakne", rekao je Asaf Gitelis, potpredsjednik kompanije Avtipus patenti i izumi, dok je demonstrirao uređaj u svojim kancelarijama u blizini Aviva, prenosi Rojters.

"Tada možete jesti, uživati, piti - izvadite viljušku i maska će se zatvoriti, a vi ste zaštićeni od virusa i drugih ljudi koji sjede s vama", dodaje Gitelis.

Kompanija je saopštila da planira da počne s proizvodnjom maske u roku od nekoliko mjeseci i već je prijavila patent.

(Sputniknews.com)

