Jedna od najljepših odbojkašica današnjice postala Playboy zečica

Key Alves, brazilska odbojkašica koju mnogi smatraju jednom od najljepših, ostvarila je svoj san da postane Playboy zečica.

U posljednje vrijeme se posvetila objavljivanju sadržaja na OnlyFansu. U više navrata je navela da želi raditi za Playboy.

Spomenuti magazin za muškarce je objavio na društvenim mrežama da je ona nova zečica.

"Dok sam odrastala, saradnja s Playboyjem mi se činila kao veoma dalek cilj. No, to je oduvijek bio moj san pa sam se trudila da to ostvarim. Imam jaku radnu etiku i osjećam da će 2024. biti moja godina", kazala je Key, piše Klix.

Ona je članica brazilske odbojkaške reprezentacije, a ranije je priznala kako objavljivajući eksplicitni sadržaj zaradi 50 puta više nego igrajući odbojku.

"Generalno, moj tim me podržava, iako nisu svi moji prijatelji sretni zbog toga. Neki od njih su pokazali svoje pravo lice i sada barem znam ko mi je prijatelj. Neki igrači zavide mi na mnogo većoj zaradi. No, klub zna da ne radim ništa što bi negativno utjecalo na imidž kluba", ispričala je.

