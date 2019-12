Jedno pitanje otkriće s kakvim čovjekom imate posla

Naša percepcija drugih ljudi otkriva o nama i našoj ličnosti više nego što mnogi misle, rekao je Dastin Vud, profesor psihologije na Univerzitetu Wake Forest u SAD. Kaže da je dovoljno čovjeku postaviti jedno pitanje koje će pokazati s kim imamo posla.

To pitanje glasi: "Šta misliš o toj osobi?" Ukoliko čovjek pred vama o nekome počne govoriti pozitivne stvari, to otkriva da ima pozitivnu ličnost. Ali, ako krene isticati samo nečije negativne strane, to znači da mu je ličnost negativna.

"To koliko pozitivno ili negativno gledate drugu osobu pokazatelj je toga koliko ste vi sami srećni ili nesrećni, koliko ste zadovoljni ili nezadovoljni svojim životom te koliko vas drugi ljudi vole ili ne vole", pojasnio je ovaj profesor. Dodaje da ljudi, koji su nezadovoljni svojim životima, često druge prezentuju negativno i govore loše o njima. Takođe, kaže da su narcisoidni pojedinci skloniji kritikovanju drugih.

"Veliki broj negativnih osobina povezan je s negativnim pogledom na druge ljude. Oni koji imaju te sklonosti češće pate od depresije i raznih poremećaja ličnosti" dodao je.

