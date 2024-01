Jedno zlokobno Nostradamusovo proročanstvo za 2024. se već ostvaruje?

Nažalost, u potresu magnitude 7,6 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio Japana poginulo je 48 ljudi, potvrdio je to za agenciju AFP zvaničnik okruga Išikava, dok je Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi nakon najjačeg potresa sljedećih dana moglo doći do novih snažnih udara.

Hiljade pripadnika vojske, vatrogasaca i policajaca iz cijele zemlje poslate su u najteže pogođeno područje na poluostrvu Noto u prefekturi Išikava, ali su napori spašavanja ometeni teško oštećenim i blokiranim cestama.

Talasi cunamija pogodili su nakon potresa zapadnu obalu zemlje, a obustavljene su i mnoge željezničke linije, trajekti i letovi u to područje.

Sve je to pojedine podsjetilo na Nostradamusova proročanstva, pa tako britanski portal "Mirror" u utorak podsjeća na jednu njegovu rečenicu vezanu upravo uz 2024. godinu i, čini se naizgled, upravo cunamije.

"Suva Zemlja postaće još isušenija i biće velikih poplava", istakao je Nostradamus dok je navodno najavljivao godinu u koju smo tek ušli.

Je li baš na to mislio, ako je to već tako sročio, možda je ipak samo stvar tumačenja, no mi ćemo vas u nastavku podsjetiti na to što je još to taj francuski filozof i prorok najavio za 2024. godinu.

Jedno od Nostradamusovih proročanstava govori o turbulentnoj budućnosti za kralja Čarlsa. U Proročanstvima piše da će kralj biti protjeran silom i da će ga zamijeniti onaj koji neće nositi oznaku kralja.

Iako se u tim spisima ne spominje konkretni kralj, neki su zaključili da bi se moglo raditi o trenutnome vođi britanske monarhije.

Takođe, francuski filozof predvidio je eskalaciju međunarodnih sukoba u 2024. godini. Napisao je:

"Crveni protivnik će problijedjeti od straha i time uplašiti veliki okean".

Pojedini pretpostavljaju da bi "crveni neprijatelj" mogao predstavljati komunističku Kinu, dok izraz "veliki okean" sugeriše da bi se borbe mogle odvijati na moru, možda u Indijskom okeanu.

Takođe, Nostradamus je navodno predvidio i smrt Pape Franje u 2024.

Vođa Katoličke Crkve napuniće 88 godina sljedećeg decembra, a Nostradamusove rečenice navele su na misao da bi ova godina mogla biti njegova posljednja.

