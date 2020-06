Jun će biti najromantičniji mjesec za ova tri horoskopska znaka

Svi vole da vjeruju da novi mjesec uvek donosi nešto novo i uzbudljivo, a ovoga puta upravo je to tačno za Blizance, Vage i Vodolije.

Jer upravo ovim horoskopskim znakovima jun će biti jedan od najromantičnijih mjeseci ove godine koji će donijeti mnoštvo dešavanja na ljubavnom planu. Budite spremni na promjene i radite u saglasnosti sa planetama.

Blizanci

Za vas počinje potpuno nova era! Najzad ste spremni da zaboravite na sve što je bilo i za promjenu se okrenete isključivo budućnosti. Ovo znači da ćete sve loše ostaviti iza sebe, da ćete iz dosadašnjih iskustava izvući lekcije koje će vam koristiti u budućnosti i da ćete najzad odbaciti dosadašnje toksične obrasce koje ste njegovali u ljubavi. Sada je trenutak da otkrijete šta zaista želite, šta vam je potrebno i šta osjećate, i da hrabro krenete ka tome, uz svu planetarnu podršku. Sve ovo znači da ćete biti spremni čak i da stavite sebe na prvo mjesto kako zarad sebe i svog mira, tako i zarad postavljanja zdravih osnova u novim odnosima. Ovog mjeseca sve počinje sa ljubavlju prema sebi, a onda se vrlo lako nastavlja i na ljubav prema drugima. Ne sumnjajte u to da ćete novi vi naći odgovarajući osobu – postoje velike šanse za to i to će biti ona osoba koja će znati da se ophodi prema vama onako kako zaslužujete i kako vam je potrebno. Odigrajte karte kako valja i osjetićete pozitivnu i jako romantičnu promjenu u svom ljubavnom životu!

Vaga

Baš kao i Blizanci, i Vage će ovog mejseca doživeti prosvetljenje kada je u pitanju ljubav. Zapravo, zanimljivo je da i kod ovog znaka postoji tendencija da se najpre okrene sebi i svojim potrebama i osjećanjima, pa tek onda drugima, odnosno osobama koje mogu da im pruže ono što im je potrebno. Zato, isti savijet važi i za vas – okrenite se sebi, svojoj unutrašnjosti, svojim osjećanjima. Osjetite sebe i svoje potrebe. U sebi ćete pronaći odgovore na sva pitanja i sumnje, a kada raščistite sa samim sobom, videćete kako će se sve ostalo prirodno namjestiti tako da budete zadovoljni, srećni, ispunjeni i voljeni. Energija oko vas je divna, sve miriše na ljubav, i ako se tako lijepo opustite i prepustite, vidjećete da će ovaj mjesec za vas zaista biti poseban.

Vodolija

Ljubavna energija zahvata i ovaj znak, a to znači da ćete biti i više nego raspoloženi da dovedete u red svoj ljubavni život. Vi znate šta hoćete i ostvarićete sve što ste naumili – u to nema sumnje. A zahvaljujući vašoj harizmi i prelijepoj energiji kojom zračite, sigurno nećete biti ignorisani! Imate planetarnu podršku da se zabavljate, da volite, da tražite ono što vam najviše odgovara, a ta potraga neće biti uzaludna. Budite to što jeste, pokažite se u punom sjaju kako samo vi to znate i vidjećete da mnogo lijepih stvari može da se desi ovog mjeseca.