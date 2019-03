Kad se mladoženjina ljubavnica pojavi na vjenčanju i napravi haos

Jedna žena iz Južne Afrike pojavila se na vjenčanju svog ljubavnika obučena isto kao njegova buduća supruga i napravila haos.

Na snimku koji je razmjenjivan na društvenim mrežama čuje se buka i vrištanje ljudi, dok jedan muškarac pokušava da smiri ženu koja je riješila da mladencima pokvari najvažniji dan u njihovim životima, prenosi "Avaz".

Za to vrijeme mlada i mladoženja stoje ispred oltara, nadajući se da će se neprijatna situacija brzo završiti.

Nije poznato šta se na kraju desilo i da li se par uopšte vjenčao, ali sigurno niko ne želi da mu se ovo desi na vjenčanju.

Snimak je nastao prošle godine, ali je sada ponovo počeo da se širi društvenim mrežama i izaziva razne reakcije.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv