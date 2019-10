Kada u inat bratu zida zgradu, ona izgleda ovako

Sve je češći primjer da se zgrade zidaju na skoro svakom slobodnom mjestu koje daje mogućnost da se na tom prostoru nešto zida.

Zbog toga zgrade nisu propisnog izgleda, pa je sve češći slučaj da pojedine zgrade više ne liče na one standardne. Tako imamo zgrade koje su visoke i uske, pa izazivaju podsmijeh kad se pogledaju.

Jedna od takvih zgrada nalazi se u Bejrutu i postala je atrakcija za turiste, ali i lokalno stanovništvo. Ovo je vjerovatno jedna od najužih zgrada, koja je u svom najužem dijelu široka samo 60 centimetara, a u najširem 4 metra.

Ovu zgradu stanovnici Bejruta popularno zovu Al Ba'sa, što u prevodu znači inat. Ime nosi simoboličan naziv i to zbog priče o svađi dvojice braće.

