Kakao korišćen prije 5.400 godina

Novo istraživanje pokazalo je da su ljudi koristili kakao u Južnoj Americi prije 5.400 godina, što je znatno više nego što se dosad mislilo o upotrebi biljke od koje se sada najviše pravi čokolada.

Testovi su pokazali tragove kakaa u predmetima s arheološke lokacije u Ekvadoru, navodi se u juče objavljenoj studiji u Nature Ecology & Evolution.

Studija pokazuje da je izgleda kakao odomaćen 1.500 godina prije nego na lokacijama u Centralnoj Americi za koje se dosad znalo, prenio je AP.

"To je najranija lokacija s uzgajanim kakaom", rekao je Kameron Meknil s Leman koledža u Njujorku, koji nije bio uključen u istraživanje.

Drevne južnoameričke civilizacije vjerovatno nisu koristile kakao za pravljenje čokolade pošto nema potvrde da su ga starosjedilački narodi u regionu koristili na taj način, naveli su istraživači s kanadskog Univerzitet Britanske Kolumbije.

Testovi međutim pokazuju da su stari narodi koristili kakaovo sjeme. Sjeme je dio zrna koji se koristi za pravljenje čokolade.

Starosjedilački narodi u regionu gornjeg Amazona danas koriste kakao za fermentisana pića i sokove, i tako je vjerovatno korišćen prije više hiljada godina, navode istraživači.

Naučnici se većinom slažu da je kakao prvi put korišćen u Južnoj Americi a ne u Centralnoj Americi kako se ranije vjerovalo, što potvrđuju i novi podaci objavljeni u Nature Ecology & Evolution..

Tri vrste testova su rađene na predmetima s lokacije Santa Ana-La Florida u Ekvadoru. Jedan je rađen radi traženja prisustva teobromina, ključnog sastojka kakaa; drugim su tražene čestitice koje bi pomogle da se identifikuje upotreba te biljke; a treći je DNK test radi identifikovanja kakaa.

Ostaci jednog keramičkog predmeta, za koji je procijenjeno da je star 5.310 do 5.440 godina, bili su pozitivni na kakao u sve tri metode.

Još nije jasno kako se upotreba kakaa proširila s Južne na Centralnu Ameriku. Do vremena kada su španski istraživači stigli u Centralnu Ameriku krajem 15. vijeka, tamošnji narodi su pravili tople i hladne čokoladne napitke sa začinima, često s pjenom.

"Veći dio modernog perioda, to je bio napitak", rekla je Marsi Norton, istoričarka s Univerziteta Pensilvanija i autorka knjige "Sacred Gifts, Profane Pleasures: A History of Tobacco and Chocolate in the Atlantic World".

Čokolanda pića u Centalnoj Americi često su pravljena s kukuruzom i razlikuju se od tople čokolade koja se sada prodaje u skoro cijelom svijetu. U tom piću nije bilo mlijeka, rekla je Norton, dodajući da se kao zaslađivač koristio med.

Do kraja 16. vijeka kakao je počeo redovno da se uvozi u Španiju odakle se proširio po ostalim evropskim zemljama gdje je počeo da se miješa s mlijekom. Tek u 19. vijeku je unapređivanjem proizvodnje u Holandiji čokolada poslala čvrst proizvod, rekla je Norton.