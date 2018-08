Kako bi Homer Simpson izgledao kao stvarna osoba

Dobro je poznato kako Homer Simpson izgleda, ali prikaz njega kao stvarne osobe nešto je što će gotovo svakoga uznemiriti. Naime, Homer se nije previše promijenio za 29 godina koliko postoji.

Umjetnik Migel Vaskez dobio je ideju i poznat crtani lik nacrtao je kao živu osobu.

Svojom umjetničkom slobodom i izrazom mnoge je zbunio i uplašio.

U njegovoj verziji, ljudski Homer je dobio buljave krvave oči, velika široka usta, dok mu se na glavi nalaze sitne uši i nešto malo kose.

Iako se većina složila da je delo ovog umjetnika nevjerovatno, mnogima je ipak zadao noćne more.

''Super, sad se bojim Homera Simpsona'', ''Ovo me užasno uznemirilo'', ''Imaću noćne more'', samo su neki od komentara.

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC