Kako bi Tramp i Kim izgledali da zamijene frizure

Kao da susret Donalda Trampa i Kim Džong-una u Singapuru nije bio dovoljno zanimljiv, korisnici Twittera odlučili su se dodatno našaliti.

Očekivano, najviše pažnje izazvale su njihove frizure, pa je sastanak već dobio naziv "samit loših frizura" i "konferencija kose".

Oni vještiji u Fotošopu poigrali su se s glavama svjetskih lidera te su zamijenili njihove frizure. Rezultat je fenomenalan.

"Dvoboj diktatorskih frizura. Ko će pobijediti?", napisao je jedan korisnik Twittera.

"Mislim da će istoričari u budućnosti ovaj susret nazivati samitom loših frizura", dodao je drugi.

BREAKING: President Trump and Kim Jong Un take part in the traditional Hair Swap during their historical Summit in Singapore.



Who looks better?#TrumpKimSummit pic.twitter.com/VfSldDXlYq