Kako će izgledati avioni budućnosti - sa ili bez prozora

Veliki virtuelni prozori, komande osjetljive na dodir, hologramske tastature i još mnogo toga u avionskim kabinama budućnosti.

Od kada postoji, od 1914. godine, avio-industrija se nije mnogo mijenjala. Oblik i aerodinamika aviona vremenom su mijenjali izgled, ali unutrašnjost aviona minimalno. Uglavnom je raspored sjedišta i dizajn kabina bio isti kao i danas. Avion bez prozora, biće iznenađenje za putnike.

Inovativni sektor avijacije s novim naprednim naučno tehnološkim konceptom nazvanim "The Maveric Project", osmislila je kompanija "Rosen Aviation".

Novi avion ima svoju kabinu, koja je komadić budućnosti. Li Klark, potpredsjednik brenda istakao je da je "Maveric Project", nastao zbog činjenice da je avio-industrija u zaostatku kada su u pitanju promjene, u poređenju sa stambenim, rezidencijalnim ili automobilskim svijetom.

Novi model aviona izgleda kao da je namijenjen istraživanju svemira, sa futurističkom kabinom i sjedištima koja djeluju kao da su namijenjena pilotima, a ne putnicima.

Kabina je opremljena tehnologijama koje funkcionišu bez dodira, a prostor je opremljen stancama za bežično punjenje, kao i ambijentalnim osvjetljenjem. Zastarjele mehaničke prekidače, zamijeniće pametni senzori.

