Kako da uštedite potrošnju toalet papira

U jednoj Facebook grupi štedljiva mama iz Australije podijelila je trik kako uštedjeti na, vjerovali ili ne, toalet papiru. Koliko god to nekome bilo smiješno, njen video dobio je jako puno pozitivnih komentara, te podrške žena iz svih krajeva svijeta.

Ona je u videu navela kako se toalet papir u njenom domu troši nevjerovatnom brzinom i to najviše zbog djece koja nemaju kontrolu kada ga koriste. Možda je većina vas prvo pomislila na sapun za ruke ili neku namirnicu, ali toalet papir nikako.

Ova štedljiva mama predlaže da uzmete rolu papira i prije nego je postavite na držač, pritisnite je rukom kako biste je malo “spljoštili”.

Tako će se, nakon što dođe na držač, teže odrolati, pa ukućani, pogotovo djeca, neće trošiti veliku količinu uzalud, prenosi The Sun. Iako to nije očekivala, javili su se mnogi roditelji u komentarima objave i rekli kako je ovaj trik ono što im je trebalo. “Moja kćerka uvijek povuče previše papira i velika količina se odrola po podu. Ovako ću spriječiti da se to opet događa”, napisala je jedna žena.

(Večernji.hr)