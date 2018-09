Kako je Francuska stvorila metrički sistem

Francuzi su narod koji je zaslužan za najveći napredak u ljudskoj istoriji.

Na fasadi Ministarstva pravde u Parizu, odmah ispod prozora u prizemlju, nalazi se mermerna polica u koju su ugravirana horizontalna linija i riječ "metar".

Teško se primjećuje i turisti često prolaze pored nje ne znajući da je tu. Ova polica je jedna od posljednjih "metre etalons" (standarda metra) koje su postavljene po gradu prije skoro 200 godina u pokušaju uvođenja novog, univerzalnog sistema mjerenja. Takođe je jedno od mnogih mjesta u Parizu koja prikazuju dugu i fascinantnu istoriju metričkog sistema.

"Mjere su jedna od najbanalnijih i najobičnijih stvari, ali stvari koje uzimamo zdravo za gotovo su najčešće i one najzanimljivije, koje imaju bogatu istoriju", rekao je dr Ken Adler, profesor na Univerzitetu Northwestern i autor knjige "The Measure of All Things", koja govori o stvaranju današnjeg metra.

Mi generalno ne primjećujemo mjere jer su one iste svuda. Metrički sistem koji je stvoren u Francuskoj danas je oficijelni sistem mjerenja u svakoj državi svijeta osim SAD, Liberije i Burme. Prije Francuske revolucije metrički sistem je bio kao valuta, različit za svaku državu. Samo je u Francuskoj bilo procijenjeno da postoji 250.000 različitih jedinica za masu i mjere. Francuska revolucija je to promijenila. U periodu između 1789. i 1799. revolucionari su se potrudili ne samo da preokrenu politički sistem otimajući moć od monarhije i crkve, već su željeli i da fundamentalno promijene društvo zbacujući stare tradicije i navike. Tada, 1793, uveden je i republikanski kalendar, koji se sastojao od dana koji traju 10 sati, sa 100 minuta po satu i 100 sekundi po minutu. Pored uklanjanja religijskog uticaja iz kalendara i praveći problem vjernicima sa praćenjem nedjelja i svetaca, novi metrički sistem se uklapao u novu ideju Francuske. Iako decimalno vrijeme nije zadržano, novi decimalni sistem mjerenja, koji je osnova današnjeg metra i kilograma, još živi.

