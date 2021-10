Kako je Hitler dobio "kovid propusnicu"

Internetom su počela da kruže dva zelena pasoša na ime Adolfa Hitlera, ti pasoši su očigledno falsifikovan, a pokrenuta je i istraga.

Vjeruje se da su ilegalni QR kodovi koji se vode na ime Adolfa Hitlera stavljeni na prodaju na dark vebu, gdje su ih kupile italijanske kriminalne organizacije.

Istragu je pokrenuo Cnaipic (Nacionalni centar za kibernetički kriminal za zaštitu kritične infrastrukture).

Prema istražnim izvorima, kako prenosi i Raša tudej, kodove su ukrala lica iz Poljske i Francuske, pa ih aplikacija "VerificationC19" prepoznaje kao važeće. Krađa dakle, nije bila vezana za Italiju, već se vjeruje da su kodovi tamo završili poslije licitacije na dark vebu.

Trenutno su ukradeni kodovi poništeni, pa kao rezultat toga su i sve kovid propusnice sa tim kodovima nevažeće.

Na koji način su kodovi dospjeli do italijanske kriminalne organizacije, Cnaipic skenira dark veb, kao i Telegram ćaskanja?

Prema jednoj teoriji, upravo su putem dark veba, i na Telegramu, falsifikovani kodovi bili ponuđeni na prodaju ili licitaciju, kako prenose pojedini portali koji se bave ovom tematikom.

Sve je počelo diskusijom na jednom od najpoznatijih foruma na dark vebu, kada je jedan korisnik zatražio od poljskog prodavca da napravi zeleni pasoš na ime Adolfa Hitlera. Rezultat svega toga je da je za 300 evra dobio potpuno funkcionalni sertifikat, što je potvrdila i "mušterija".

Lažne kovid propusnice na ime Adolfa Hitlera, prvi put su javno objavljene na Twitteru, kako prenose Breaking Latest News. Korisnik pod imenom Reversebrain, objavio je QR kod, pozivajući ljude da ga verifikuju uz pomoć aplikacije "VerificationC19".

This is worrying. If the leak would be confirmed, this means that fake EU Digital COVID Certificate can be forged to any person 3/3 pic.twitter.com/qvChHg5LEp