Kako je izgledao Orijent Express?

Slavni vagoni iz dvadesetih godina prošlog veka izloženi su ovog vikenda u Parizu povodom Dana evropske baštine, nakon što ih je francuska državna željeznička kompanija SNCF detaljno obnovila.

Tri vagona-restorana Orient Expressa oživela su istoriju jednog od verovatno najpoznatijih vozova u istoriji koji je od 1883. do 1997. putovao između Pariza i Istanbula.

U tim vagonima koji su inspirirali britansku spisateljicu Agatu Kristi lako je zamisliti putnike u elegantnim Čarlston haljinama i frakovima.

Na pariskoj željezničkoj stanici se mogu razgledati i drugi slavni vagoni, poput onih od Plavog voza koji je išao od Pariza do Azurne obale, Zlatne strijele koja je od francuske prijestonice išla do Londona, kao i Sjeverne zvijezde koja je odatle putovala do Amsterdama.

"Za njihovu restauraciju smo proučavali arhive kako bi pronašli originalne nacrte i uzorke", otkrio je Giljem de Sent Lager, izvršni direktor društva Orijent Ekspres koje upravlja baštinom te linije.

