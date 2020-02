Kako prepoznati glupe ljude

Sigmund Frojd, najpoznatiji psihijatar i otac psihoanalize ostavio nam je genijalne mudrosti i izreke za sva vremena. Među njima, tu je i lekcija koju svako treba da zapamti - kako da prepoznate glupe ljude!

Legendarni psihijatar je ljudsku glupost otkrivao veoma brzo, a kako i vi da ih otkrijete, savjetuje u jednoj rečenici: "Prvi znak ljudske gluposti je potpuno odsustvo stida", rekao je Frojd.

Dakle, kada se nađete u situaciji da vas je sramota zbog tuđeg ponašanja ili izjave, ili se čudite nekim suludim postupcima - odmah znate sa kim imate posla.

Ako vas ne cijene, nemojte se dokazivati - budite to što jeste! Nije problem u vama, u njima je. Nemojte zbog toga spuštati svoje kriterijume i raditi sve što oni požele, izigravati njihovog klovna. Vjerujte da će vas u jednom trenutku iskoristiti, to je u ljudima. Kada im date jedan prst - oni uzimaju cijelu ruku.

Na kraju vas zbog svega zaista više neće niti cijeniti, pa će sve to što ste učinili i prošli biti uzalud. Ako vas ne cijene nemojte se dokazivati - budite to što jeste. Nemojte spuštati cijenu svoga dostojanstva radi sticanja povjerenja, nećete ga ionako dobiti.

Ako vam ne vjeruju - nemojte im dokazivati i pravdati se šta radite, kako radite, zašto radite. Kad ne žele vjerovati - neće. Iskoristiće to za neke loše namjere. Dovoljno je da ostanete vjerni sebi uprkos svemu i vidjećete kako će se stvari nakon nekog vremena same mijenjati. No ne očekujte promjene preko noći.

Pravi ljudi će prije ili kasnije otkriti vašu vrijednost. Kada pronađete takve ljude držite ih kao kap vode na dlanu, a ostale zanemarite. Vaše oči neće odmah primijetiti vrijednost takvih ljudi, ali jednom kada ih prepoznate nemojte dopustiti da vas išta od njih odvuče. Kada vi postanete najbolja verzija sebe, onda će se pojaviti ljudi čija će prisutnost postati prava avanutra zajedničkog življenja. Tada će vaš zajednički život postati ono što ste oduvijek željeli.

(Espreso.rs)