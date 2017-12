Kako se slavi nova godina u zemljama širom svijeta

U svakoj zemlji na svijetu postoje različiti običaji dočeka i prepreme za novu godinu.

Mi vam donosimo par zemalja u svijetu odnosno kako stanovnici pojedinih zemalja u svijetu slave i dočekuju novu godinu…

Grčka

U ovoj zemlji tradicionalno se siječe kolač u novogodišnjoj noći u kojem se nalazi skriveni novčić koji, prema vjerovanju, donosi sreću onome ko ga pronađe. Prvo parče hljeba je za malog Isusa, drugo za oca kuće, a treće za kuću, ako se novčić nađe u trećoj kriški, te godine će rano doći proljeće, a porodica se može nadati sreći cijele godine.

Isto tako Grci imaju još jedan običaj vezan za Novu godinu, često pozivaju posebnog prijatelja ili člana porodice da uđe prvi u kuću za kojeg se vjeruje da će unijeti sreću i spriječiti loše stvari da uđu.

Njemačka

U ovoj zemlji je je nezamisliva novogodišnja noć bez vatrometa. Oni svake godine za vatromet potroše 100 miliona evra. Tradicija da se u novogodišnjoj noći napravi buka potiče još iz srednjeg vijeka kada su ljudi zveckajući išli ulicama kako bi rastjerali zle duhove. Dok trpeza za najluđu noć je, simbolična. Supa od sočiva ili svinjetina su simbol blagostanja.

Riba znači dobru budućnost, jer uvijek pliva naprijed. Onaj ko za Novu godinu prostire veš, sam je kriv ukoliko u novoj godini bude morao mnogo da radi.

Austrija

Kod Austrijanaca na Novu godinu se priprema svečani ručak koji uključuje pečenje, kao simbol sreće i blagostanja. A za desert sladoled od mentola u obliku djeteline sa četiri lista.To su glavni uslovi za osiguravanje sreće u novoj godini za taj narod.

Velika Britanija

Britanci se plaše za novu godinu ko će im prvi doći u goste, prema vjerovanju, to znači koliko ćete imati sreće u novoj godini. Ako vam u goste dođe muškarac s poklonima, pravi ste srećković. Nemojte se previše nadati ako vas prvo posjeti neka ženska osoba.

Sicilija

Stari sicilijanski običaj kaže da će sreća u novoj godini doći onima koji na Novu godinu jedu lazanje, nesreća je kada se na taj dan jedu makarone ili bilo koju drugu tjesteninu osim lazanja.

Norveška

Norvežani se za novu godinu časte pudingom od pirinča, a u sam puding sakriju badem. Puding se servira u velikoj posudi, u kojoj se nalazi samo jedan badem. Poslužuje se u činije, vjeruje se da će osobu koja u svom pudingu pronađe badem, pratiti sreća i bogatstvo.

Holandija

U nekim zemljama u svijetu se vjeruje da sve u obliku prstena donosi sreću, jer to simboliše “puni krug”, to jeste kraj jednog ciklusa. Pa tako Holanđani za Novu godinu jedu krofne, jer vjeruju da one donose sreću u novoj godini.

Amerika

Pokloniti poljubac u ponoć u Americi potiče od maskenbala koji su bili uobičajeni tokom istorije. Prema tradiciji, maske su simbolizovale zle duhove iz stare godine, a poljubac je predstavljao pročišćavanje u novoj godini.

Japan

Dobroćudni Japanci doček Nove godine obilježavaju cijeli dan. Oni počinju u jutarnjim satima kada čišćenjem kuća, procesom poznatim kao “ousouji”, simbolično “tjeraju prašinu” iz prošlosti i pripremaju dom za uspješnu novu godinu.

Brazil

Brazilci imaju običaj da se u novogodišnjoj noći nosi bijela odjeća za sreću i mir u godini koja slijedi. Nakon slavlja u ponoć uz muziku, vatromet i večeru, oni odlaze na plažu gdje preskaču “sedam talasa”, bacaju cvijeće u okean, dok neki pale svijeće u pijesku da bi im Nova godina donijela sreću i bogatstvo.

Kina

Kinezi za novu godinu sva vrata ukrase s nečim crvenim, jer je crvena boja simbol sreće i veselja. Porodice se pripremaju za novogogodišnju noć tako što se iz domova sklanjaju svi noževi na 24 sata, da se niko ne bi povrijedio jer bi ta nezgoda značila da je ta osoba “prerezala” odnosno spriječila porodičnu sreću u novoj godini.