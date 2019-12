Kako su nastale priče o vanzemaljcima u Oblasti 51?

Decenijama je postrojenje vazduhoplovne jedinice Nevade Area 51 simbol "uragana teorija zavjere" oko toga da da postoje vanzemaljci (i njihova tehnologija) te da se oni kriju upravo tamo.

Knjige, TV emisije, pa čak i masovni internet "napadi" pokušali su zaviriti iza zidova Oblasti 51.

Usred neplodne pustinje Nevade, nalazi se prašnjava neoznačena cesta koja vodi do prednjih vrata Oblasti 51. Zaštićena je žičanom ogradom, vratima s rampom i znakovima koji upozoravaju na zabranu neovlaštenog ulaska. Mnogi misle kako je ta legendarna američka baza strože čuvana, ali nije tako - iako se na svakih nekoliko metara nalaze kamere.

Oni gledaju Iza vrata, kamere pokrivaju svaki mogući ugao. Na dalekom vrhu brda nalazi se bijeli kamionet sa zatamnjenim vjetrobranskim staklom koji gleda dole na sve ispod njega.

Lokalni ljudi kažu kako baza poznaje svaku pustinjsku kornjaču i zeca koji preskače ogradu. Drugi tvrde da su ugrađeni senzori na prilaznom putu. Šta se tačno događa u Oblasti 51, dovelo je do decenija "divljih spekulacija". Postoje, naravno, vanzemaljske zavjere, a jedna od živopisnijih glasina tvrdi da je zloglasna nesreća u Rozvelu iz 1947. godine zapravo bila sovjetska letjelica kojom su upravljali "mutirani patuljci", a olupina i danas stoji na tlu vojne baze.

Neki čak vjeruju da je američka vlada snimila slijetanje na Mjesec 1969. godine u jednom od hangara baze, piše "Popular Mechanics". Što se tiče svih mitova i legendi, istina je da Oblast 51 stvarno postoji i još uvijek je vrlo aktivno.

Iza ograda možda nema vanzemaljaca, ali nešto se definitivno događa i samo nekolicina odabranih je upućena u to.

"Zabranjeni aspekt Oblast 51 je ono što ljude tjera na znatiželju i sigurno je da se tamo još uvijek puno toga događa", kaže istoričar aviona i autor Peter Merlin koji je područje 51 istraživao više od tri decenije.

Porijeklo misterije Početak sage o Oblasti 51 veže se za razvojem izviđačkih aviona U-2.

U novembru 1954. predsjednik Ajzenhauer odobrio je tajni razvoj izviđačkog aviona za velike visine, nazvanog U-2 program. Jedan od prvih naloga poslovanja bio je pronalazak udaljenog, skrivenog mjesta za obuku i testiranje. Našli su ga u pustinji južne Nevade, blizu slane ravnice poznate kao Jezero Grum. Tamo je nekada bio poligon za američke pilote prije Drugog svjetskog rata.

Ime Oblast 51 dobilo je zbog oznake na karti, a mjesto je postalo nova top-tajna vojna baza. Kako bi uvjerio radnike da dođu, Keli Džonson, jedan od vodećih inženjera U-2 projekta, dao joj je zanimljiviji naziv: Paradise Ranch.

U-2 testiranje započelo je u julu 1955. godine, a odmah su stigli izvještaji o neidentifikovanim letećim objektima.

Ako pročitate detalje u izvještaju CIA iz 1992. godine koje je deklasifikovano 1998. godine, a nakon toga gotovo u cjelosti objavljeno 2013. godine, lako je vidjeti zašto.

Šta su bili NLO?

Mnoga od tih viđenja posmatrali su piloti komercijalnih aviokompanija koji nikada nisu vidjeli avion da leti na tako velikim visinama kao što je U-2. Dok današnji avioni mogu letjeti i do 14.000 metara, a aviokompanije su sredinom pedesetih godina letjele na visinama između 3.000 i 6.000 metara visine. Zbog toga je U-2 svakako mogao djelovati "vanzemaljski".

Normalno, avionski službenici znali su da su većina tih neobjašnjivih viđenja bili povezani s testiranjem U-2, ali im nije bilo dozvoljeno te detalje objaviti u javnosti. Dakle, "prirodni fenomeni" ili "istraživanje vremenskih prilika na velikoj visini" postalo je objašnjenje za viđenje NLO-a, uključujući 1960., kada je Geri Pauersov U-2 oboren nad Rusijom.

Ono što je takođe zanimljivo u posljednjem izvještaju za 2013. godinu jeste da ono potvrđuje postojanje Oblasti 51. Iako verzija iz 1998. godine ima značajne promjene u referenciranju imena i lokacije U-2 testnog mjesta, gotovo nerevidirana verzija iz 2013. otkriva mnogo više, uključujući višestruke reference na Oblast 51, Grum jezero, pa čak i kartu područja.

Operacije U-2 zaustavljene su krajem pedesetih, ali drugi tajni vojni avioni nastavili su ispitivanja u Oblasti 51. Tokom godina razvijeni su avioni A-12 i brojni nevidljivi avioni poput Bird of Prey, F-117A i TACIT BLUE, koji su svi testirani u pustinji Nevade.

Više deklasifikovanih dokumenata otkriva ulogu Oblasti 51 u "Project Have Donut", pokušaju proučavanja tajno dobijenih sovjetskih MiG-ova iz 1970-ih.

"Preletjeli su iznad Oblasti 51 i postavili naše vlastite borce protiv njih kako bi razvijali borbene taktike. To se i danas događa, samo što umjesto da vidimo MiG-17 i 21, postoje MiG-29 i SU-27", kaže Merlin.

U septembru 2017. godine, potpukovnik vazduhoplovnih snaga poginuo je pod tajanstvenim okolnostima kada se njegov avion srušio u Nevadi i Pentagon nije odmah identifikovao letjelicu. Čini se da je najvjerovatnije letio stranom letjelicom koja je SAD-u nekako "pala u ruke".

Uprkos tome, vanzemaljske zavjere pojavile su se 1989. godine kada je Bob Lazar u intervjuu za lokalne vijesti u Las Vegasu tvrdio da je vidio vanzemaljce i da je pomogao inženjerima vanzemaljskih svemirskih letjelica dok su radili u bazi. Mnogi su to zanemarili kao fikciju i čak su uvrijeđeni na tu pomisao, uključujući Merlina, koji je proveo godine razgovarajući s bivšim inženjerima iz Oblasti 51 i zaposlenicima, bijesnim zbog sve te strke oko vanzemaljaca.

"Oni su ponosni na ono što decenijama rade i inovacijama koje su napravili u vazduhoplovstvu, a svi samo pričaju o malim zelenima", kaže Merlin.

Istina je svuda oko nas

Danas se Oblast 51 još uvijek koristi. Prema Google Earthu, nove gradnje i proširenja neprekidno se događaju. Posjetioci u ranojutarnjim satima mogu primijetiti čudna svjetla na nebu kako se kreću gore-dolje.

Ne, to nije NLO. To je zapravo polu-tajna ugovorna vazduhoplovna kompanija koja prevozi radnike iz vazdušne luke McCarran u Las Vegasu do baze. Što se tiče sadašnjih događaja u američkoj najtajnijoj vojnoj bazi, malo ko je upućen. Merlin ima neka nagađanja, uključujući poboljšane tehnologije prikrivanja, napredno naoružanje, sisteme elektroničkog ratovanja i, posebno, bespilotne letjelice.

Kris Pokok, poznati istoričar U-2 i autor nekoliko knjiga o tom pitanju, rekao je za "Popular Mechanics" da smatra da se u bazi trenutno razvijaju klasifikovani avioni, egzotičniji oblici radiokomunikacije, usmjereno energetsko oružje i laseri.

Iako je privlačnost Oblasti 51 rezultat maštovite fikcije, to neće spriječiti ljude da zure iza ograde.

"Na najosnovnijem nivou, kad god imate nešto tajno ili zabranjeno, to je ljudska priroda", kaže Merlin.

Bilo da je riječ o činjenicama ili fikciji, vanzemaljci su svakako privlačan faktor za turiste. Godine 1996. država Nevada je rutu 375 preimenovala u "vanzemaljski autoput", a odredišta poput istraživačkog centra za vanzemaljce i Little A'Le'Inna (u gradu Rejčel s populacijom od 54 stanovnika) stavila uz put.

Na zapadnom dijelu Oblasti 51 nalazi se bordel koji se reklamira kao jedini bordel s vanzemaljcima. Potom, tamo je i stvarna baza, Iako ulazak unutra nije dozvoljen većini ljudi, znatiželjni civili se zapravo mogu voziti do prednjih i zadnjih vrata. Mještani će vas usmjeriti, a web lokacija Dreamland Resort izvrstan je resurs prepun karata i uputa za vožnju

Međutim, treba biti oprezan prilikom planiranja izleta na Oblast 51. Napokon, pustinja je stoga donesite puno vode, grickalica i imajte odgovarajuću vremensku opremu - za vruće dane i hladne noći. Telefonska usluga i GPS vjerovatno neće raditi, benzinskih pumpi je malo i rijetke su, zato nosite rezervno gorivo i gume.

Takođe, zapamtite da vlada zapravo ne želi da zavirite u Oblast 51. I Merlin i Pokok potvrdili su da su ih pažljivo posmatrali ili čak zastrašili stražari i zaštitari. Ni pod kojim uslovima ne smijete preći ogradu ili će vas uhapsiti i kazniti velikom novčanom kaznom.

(Express.hr)