Kamera snimila zastrašujući prizor: "Izgleda kao duh djeteta koje trči"

Zastrašujući trenutak snimila je nadzorna kamera porodične kuće u engleskom selu Igl, a jeziva scena zabilježena je u dvorištu bivše viktorijanske škole koja je sada dom jedne porodice.

Amanda Papadopulos (39) na snimku kamere uočila je neobične kretnje koje, kako kaže, izgledaju poput duha djeteta koje trči po dvorištu.

Na snimku koju je podijelila engleskim medijima vidi se kako se nešto kreće po dvorištu, izgleda kao da ima stopala te je providno.

Nepoznata prikaza u vrtu je provela dva sata, tvrdi porodica, a prvi put je viđena u 23.20 sati.

"Ne vidiš svaki dan tako nešto na ekranu. Pomislila sam: 'O Bože, daj da to pogledam još jednom.' Ali, ne želim to previše gledati. Moj suprug misli da je to fantastično, ali ja sam malo uplašena", ispričala je Amanda za "The Sun".

Snimak kamere pregledavala je nakon što se oglasilo upozorenje o tome kako su primijećena kretanja u vrtu.

Ona smatra da se ''duh'' možda naljutio zbog radova koje su imali na kući koja je sagrađena davne 1903. godine, a kažu da ovo nije prvi put da se nešto neobično događa po noći, prenosi "oslobodjenje.ba".

Jednom su, tvrde, čuli vojnike kako marširaju, a drugi put zvukove djece. Kada su ih ti zvukovi probudili, odmah su provjerili svoju djecu, ali ona su čvrsto spavala.

"Posjekli smo mnogo drveća u vrtu, ne znam da li ih je to uznemirilo, ali kada napravite promjene, to može pokrenuti neke stvari", smatra ova 39-godišnjakinja.